किम जोंग के साथ दिखीं उनकी बेटी, तस्वीरें आईं सामने! क्यों चर्चा में रहती हैं जू आए

नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की फैमिली के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली मेंबर्स भी पब्लिक में कम ही नज़र आते हैं, लेकिन मंगलवार को किम जोंग उन जब अपनी ग्रीन बख्तरबंद ट्रेन से बीजिंग पहुंचे तो सबकी नज़रें उनके पास खड़ी लड़की पर गईं.

यह लड़की थी किम जोंग उन की बेटी किम जू आए. इस दौरान जू आए अपने पिता के पीछे चल रही थीं. किम जू आए ने काले कपड़े पहने हुए थे और बालों में रिबन बांधा हुआ था. सोशल मीडिया पर पिता के साथ बेटी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

पहली विदेश यात्रा

माना जा रहा है कि यह किम जोंग उन की बेटी किम जू आए की पहली विदेशी यात्रा थी और वह भी ऐसे मौक़े पर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैन्य ताकत दिखाने वाले थे और किम जोंग उन उनके साथ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होने वाले थे. CNN के मुताबिक, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में वह उत्तर कोरिया की उत्तराधिकारी बनती हैं, तो इन्हीं नेताओं के साथ रिश्ते निभाना उनके लिए अहम होगा. हालांकि, अगले दिन जब तियान आनमेन स्क्वायर पर सैन्य परेड हुई तो किम जू आए वहां नज़र नहीं आईं.

साल 2022 में पहली बार आईं थी नज़र

अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन ने खुलासा किया कि 2013 में जब किम प्योंगयांग गए थे, तब उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम जू ऐ था. उन्होंने बाद में द गार्डियन को बताया, "मैंने उनकी बच्ची जू ऐ को गोद में लिया था."

हालांकि, जू आए का जन्म कब और कहां हुआ, इस बारे में भी कई अटकलें लगाई जाती हैं. जू आए साल 2022 में दुनिया के सामने आईं थीं, जब वह अपने पिता के साथ एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के प्रक्षेपण की निगरानी में मौजूद थीं. 2023 के बाद से वे कई सैन्य कार्यक्रमों में नज़र आईं, लेकिन हमेशा अपने पिता के साथ.

