आपके नाम कितनी जमीन है और कहां है? अपने फोन से 2 मिनट में करें पता

आज के डिजिटल समय में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड जानना अब मुश्किल नहीं रहा. अगर आप अपनी जमीन की पूरी डिटेल-जैसे गाटा संख्या, खाता संख्या, खतौनी नकल या आपके नाम कितनी जमीन दर्ज है, यह सब घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से देख सकते हैं. यही नहीं, आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपकी जमीन किस गांव में है और उसका यूनिक नंबर क्या है. इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स और थोड़ी जानकारी की जरूरत होती है. तो चलिए जानते हैं.

कैसे निकाले अपनी खतौनी (जमीन का रिकॉर्ड)

उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको सरकार के भूलेख पोर्टल (upbhulekh.gov.in) पर जाना होता है.

ऑनलाइन खतौनी निकालने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सबसे पहले upbhulekh.gov.in आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.

वहां “खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें” विकल्प चुनें.

अब अपना जिला, तहसील और गांव चुनें.

इसके बाद गाटा संख्या दर्ज करें.

आपकी पूरी खतौनी और अन्य भूमि रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.

चार तरीकों से जमीन की जानकारी प्राप्त करें.

अगर आप अपनी जमीन के बारे में घर बैठे पता करना चाहते हैं, तो पोर्टल पर आपको जानकारी निकालने के चार अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं.

1. गाटा संख्या से- अगर आपको अपनी जमीन का गाटा नंबर पता है तो सीधे इसे दर्ज करके आप पूरी जानकारी कुछ सेकंड में देख सकते हैं.

2. खाता संख्या से- यदि गाटा संख्या नहीं मालूम है, तो खाता संख्या दर्ज करके भी जमीन का रिकॉर्ड निकाला जा सकता है.

3. खातेदार के नाम से- अगर गाटा और खाता संख्या दोनों नहीं पता है तो आप खातेदारी (जमीन मालिक) का नाम डालकर भी जमीन का विवरण निकाला जा सकता है.

4. नामांतरण (Mutations) की तिथि से

यदि मालिक का नाम भी सही से न पता हो, तो आप नामांतरण की तारीख के आधार पर भी अपनी जमीन की जानकारी देख सकते हैं.

वहीं, जमीन खरीदते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, वरना बाद में बड़ा नुकसान भी हो सकता है. इसलिए जमीन खरीदते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए.

जमीन खरीदते समय क्या सावधानियां रखें?

1. जमीन की असली मालिकाना हक (Ownership) जांचें

जमीन किसके नाम है, यह खतौनी/खतौला से पता करें.

यह भी देखें कि जमीन पर किसी और का हक, दावेदारी या मुकदमा तो नहीं है.

2. जमीन पर कोई कानूनी विवाद है या नहीं

कोर्ट केस, दबंगों का कब्जा, परिवार के लोगों के बीच लड़ाई या बंटवारे का विवाद—सब की जांच करना जरूरी है. तहसील और ग्राम कार्यालय में पूछताछ करें.

3. जमीन कृषि है या आवासीय ये भी चेक करें

खेती की जमीन (Agriculture land) पर सीधे घर या दुकान नहीं बन सकती. उसे NA (Non-Agriculture) करवाना पड़ता है.

4. नक्शा और सीमांकन (Demarcation) कराएं

जमीन की असली सीमा कहां है, यह नाप कर पक्का करें. कई बार बिचौलिए ज्यादा जमीन बता देते हैं.

5. विक्रेता के दस्तावेज जरूर देखें

इन दस्तावेजों को चेक करना बहुत जरूरी है:

खतौनी

खसरा

गाटा/खाता संख्या

जमीन का नक्शा

नामांतरण (Mutation)

पिछला रजिस्ट्रेशन पेपर

विक्रेता का आधार/पहचान पत्र

6. जमीन पर बैंक का लोन तो नहीं?

जमीन अगर गिरवी है तो खरीदने पर कानूनी समस्या आ सकती है. इस दौरान बैंक से नो ड्यूस/नो ऑब्जेक्शन लेटर जरूर लें.

7. सड़क और पहुंच (Connectivity) चेक करें

जमीन तक रास्ता है या नहीं? कहीं वो जमीन बंद गली या दावे वाले रास्ते में तो नहीं?

8. आसपास का एरिया और भविष्य की योजना देखें

पानी, बिजली, सड़क, मार्केट, अस्पताल की दूरी देख लें. विकास प्राधिकरण (Authority) के मास्टर प्लान में उस इलाके का भविष्य पढ़ें.

9. भुगतान हमेशा बैंक से करें

नकद में बड़ी रकम देने से बचें. RTGS/NEFT या चेक से भुगतान करें ताकि रिकॉर्ड रहे.

10. रजिस्ट्री और नामांतरण (Mutation) समय पर करवाएं

सिर्फ एग्रीमेंट नहीं, रजिस्ट्री कराना जरूरी है. रजिस्ट्री के बाद अपना नाम रोजनामचा/खतौनी में चढ़वाएं.

11. दलाल पर पूरी तरह भरोसा न करें

खुद सरकारी कार्यालय जाकर जांच करें. हर बात का लिखित सबूत लें.

