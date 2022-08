रेलवे टिकट बेचकर हो जाइए मालामाल, जानिए कैसे बन सकते हैं अथॉराइज्ड टिकट एजेंट

How to become Railway Ticket Agent: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करता है. ट्रेन में सफर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, स्टेशन पर टिकट काउंटर के अलावा एजेंट के जरिए भी टिकट बुकिंग की सुविधा होती है. कई लोगों के मन में ये बात जरूर आती होगी कि रेल में यात्रा के लिए जब हम एजेंट के जरिए टिकट बुक करते हैं तो हम खुद टिकट एजेंट बनकर क्यों कमाई नहीं कर सकते.

रेलवे के साथ जुड़कर टिकट बुकिंग एजेंट बन सकते हैं और लाखों रुपये कमा सकते हैं. दरअसल, रेलवे की टिकट बुकिंग में IRCTC का एक तरफा राज है. रेलवे के टिकट बेचने का अधिकार आईआरसीटीसी के पास है. IRCTC टिकट बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंट की नियुक्ति करता है. रेलवे के इन एजेंट का काम आम लोगों के लिए ट्रेन बुकिंग करना है.

इसके लिए अधिकृत एजेंट को आईआरसीटीसी एक कमिशन राशि भी देता है. IRCTC की ओर से हर शहर में एजेंट्स को नियुक्त किया जाता है. आईआरसीटीसी की तरफ से इन एजेंट्स को लॉग इन आईडी दी जाती है, जिससे वह टिकट बुक करा सकते हैं.

कैसे बनें IRCTC का अधिकृत एजेंट?

IRCTC का अधिकृत एजेंट बनने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा एक स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट तैयार होता है. उसके बाद आईआरसीटीसी के नाम पर 20 हजार का एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार होता है, जो बैंक में जमा कराना पड़ता है. जिसमें से 10 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट होते हैं, जो एजेंट आईडी वापस करने की दशा में लौटा दिए जाते हैं.



इसके अलावा एजेंट को हर साल अपनी आईडी को रिन्यूअल कराने के लिए 5000 रुपये की अतिरिक्त राशि देती होती है. आईआरसीटीसी के रेल सर्विस एजेंट बनने के लिए आपको क्लास पर्सनल डिजिटल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है.

कितने रुपये की हो सकती है कमाई?

असल में आईआरसीटीसी अपने एजेंट को हर बुकिंग पर कमिशन तय करता है. इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक बुकिंग पर लगभग 15 से 20 रुपये तो होते ही हैं. कई बार ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे में अगर कमाई की बात की जाए तो जितनी बुकिंग इतनी ही कमाई संभव है. अगर आप चाहें तो एक महीने में आसानी से 70 से 80 हजार रुपये तक कमा सकते हैं.