रील बनाने का शौक है? घर के पास का ऐसा वीडियो बना लीजिए सरकार देगी 5000 रुपये

रील में यूजर्स को दिखाना है कि किस तरह मिशन ने ग्रामीण स्थानीय समुदाय/ व्यक्तियों के जीवन को आसान बना दिया है. इसका उनकी अर्थव्यवस्था, आजीविका और अन्य संबद्ध सेवाओं पर क्या असर पड़ा है. इसके अलावा ग्रामीण नागरिकों और पर्यावरण, कृषि, आदि के स्वास्थ्य पर इसका असर बताना है.

X

Government will reward those who make a reel about cleanliness in their village (Image: Meta AI)