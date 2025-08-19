Skibidi, Delulu और Tradwife का मतलब जानते हैं आप ? Cambridge Dictionary में जुड़े ये नए शब्द

Cambridge Dictionary ने अपनी ऑनलाइन डिक्शनरी में 6,000 से ज्यादा नए शब्द शामिल किए हैं. इनमें से 'स्कीबिडी', 'डेलुलु' और 'ट्रेडवाइफ' मुख्य हैं. आपको बता दें कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लेक्सिकल प्रोग्राम मैनेजर कॉलिन मैकिन्टोश ने कहा कि नए शब्द जोड़ना कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह भाषा में लंबे समय तक चलने वाले बदलावों को दिखाता है. उन्होंने बताया कि इंटरनेट संस्कृति अंग्रेज़ी भाषा को लगातार बदल रही है और इसे शब्दकोश में शामिल करना दिलचस्प है. उनका कहना है कि डिक्शनरी में वही शब्द जोड़े जाते हैं, जिनके लंबे समय तक बने रहने की संभावना होती है.

1. Skibidi

'Skibidi' एक वायरल चलन बन गया है और इस शब्द के 'कूल' से लेकर 'बैड' तक कई अर्थ हैं. इस शब्द का इस्तेमाल बिना मतलब के मज़ाक में भी किया जाता है, जैसे कि "स्किबिडी तुम क्या कर रहे हो?"

रूसी बैंड लिटिल बिग के कारण भी इसे बढ़ावा मिला, जिसका 2018 का हिट गाना स्किबिडी 70 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया और वायरल हो गया. इसके अलावा, मशहूर हस्तियां भी इस क्रेज़ में शामिल हो गईं, और रियलिटी स्टार किम कार्दशियन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर स्किबिडी शब्द का इस्तेमाल किया था.

2. Tradwife

Tradwife शब्द Traditional wife शाब्द का शॉर्ट फॉर्म है. 'ट्रेडवाइफ़' एक नया शब्द है, जिसका मतलब है पारंपरिक पत्नी. यह उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो सोशल मीडिया पर घर-गृहस्थी की जिंदगी को बढ़ावा देती हैं. ये महिलाएं आमतौर पर खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की परवरिश से जुड़े पोस्ट करती हैं. वे खुद को अक्सर 1950 के दशक की पारंपरिक भूमिकाओं को अपनाने वाली बताती हैं.

ट्रेडवाइफ़' का मतलब है – ऐसी पत्नी जो पारंपरिक भूमिकाएं निभाती है, खासकर जो सोशल मीडिया पर अपने घरेलू जीवन की झलक दिखाती है. कुछ लोग कहते हैं कि यह पुरानी सोच और रूढ़ियों को बढ़ावा देता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह बस एक जीवनशैली का चुनाव है.

3. Delulu

यह “Delusional” (भ्रमित) शब्द का छोटा और मज़ाकिया रूप है. आमतौर पर इसका मतलब हैं, अक्सर जानबूझकर ऐसी बातों पर विश्वास करना जो सच नहीं है. यह शब्द K-pop फैण्डम से आया है, जहां लोग खुद को सिलेब्रिटी से जोड़ने की कल्पना करते थे (parasocial relationship), और अब सोशल मीडिया पर ह्यूमर के रूप में भी खूब उपयोग होता है.

इन शब्दों को Cambridge Dictionary में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर kuchhubro_guchhusis नाम के यूजर ने लिखा- मेरे बच्चे कहते हैं, स्किबिडी स्किबिडी, उन्होंने तो अपने खिलोने का नाम भी स्किबिडी रखा हैं. im_bhaveshhh_नाम के यूदर ने लिखा- Genz लोगो के चोचले. sarv__07 ने लिखा अबे भाई क्यों बच्चों का सिलेबस बड़ा रहे हो.

ये नए शब्द डिक्शनरी में हुए शामिल

Broligarchy, lewk, inspoSnackable, Mouse jiggler, Work wife and work spouse, Red flag and green flag, Forever chemical. RAAC ऐसे 6000 शब्द शामिल किए गए हैं.

