WhatsApp को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बनी Arattai, जानें इस शब्द का मतलब 

जोहो कॉर्पोरेशन ने जो अरट्टई मैसेजिंग ऐप ( Instant Messaging App) बनाया है, वह तकनीकी दुनिया में काफी चर्चा में है. पिछले तीन दिनों में इस ऐप के साइन-अप तेजी से बढ़े हैं और इसे भारत में व्हाट्सएप का संभावित प्रतियोगी माना जा रहा है.अरट्टई जो भारत में बनाया गया है, अपने यूजर को परिवार और दोस्तों के साथ-साथ काम के लिए भी सुरक्षित (स्पाइवेयर-प्रूफ) प्लेटफार्म प्रदान करता है. कंपनी और ऐप के निर्माता श्रीधर वेम्बू भी इसकी अचानक बढ़ती लोकप्रियता से बहुत खुश हैं. अब बात आती है अरट्टई का मतलब क्या है.
Arratai का मतलब क्या है?
अराटाई, जिसका मतलब तमिल में आकस्मिक बातचीत होता है, एक ऐसा ऐप है जिसमें आप टेक्स्ट और वॉयस मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं, और फोटो, डॉक्यूमेंट या 24 घंटे के लिए अस्थायी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं. इस ऐप में चैनल भी हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल, जहां बड़ी ऑडियंस के लिए पोस्ट शेयर की जा सकती है. हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ऐप का समर्थन किया और लोगों से इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस ऐप की चर्चा बढ़ी और यह बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया. कुछ ही समय में रोज नए साइन-अप 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए.
ऐप के खास फीचर
1. टेक्स्ट और वॉयस मैसेज-इस ऐप के जरिए आप किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को तुरंत मैसेज या वॉयस मैसेज भेज सकते हैं.
2. ऑडियो और वीडियो कॉल-इस ऐप के जरिए आप हाई-डेफिनिशन कॉल कर सकते हैं, यह पूरी तरह सुरक्षित ऐप है.
3. मीडिया शेयरिंग-इस ऐप के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो और अन्य फाइलें आसानी से शेयर कर सकते हैं.
4. स्टोरी-इस ऐप के जरिए आप वॉट्सअप के जैसे ही 24 घंटे के लिए स्टेटस लगा सकते हैं.
5. चैनल-अगर आपकी बड़ी ऑडियंस है तो आप अपने नाम का कोई चैनल बनाकर के कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं.
6. ग्रुप-इस ऐप में 1,000 मेंबर के साथ ग्रुप चैट कर सकते हैं.
7. मल्टी-डिवाइस सपोर्ट- इसे आप मोबाइल, डेस्कटॉप और एंड्रॉइड टीवी समेत 5 डिवाइस पर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं .
8. डेटा स्थानीयकरण-आपका डेटा भारत में ही सुरक्षित रूप से रखा जाता है, जिससे राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता नियमों का पालन होता है.
9. पुराने फोन पर भी करेगा काम - स्लो इंटरनेट और पुराने फोन पर भी आसानी से काम करता है.
ऐप के वृद्धि का कारण क्या है?
अरट्टई ऐप की वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने रोजमर्रा के जीवन में “स्वदेशी” (भारतीय) उत्पादों और सेवाओं को अपनाने का आह्वान किया. इसका मतलब है कि जब कोई लोकप्रिय नेता जनता से कहता है कि देशी ऐप्स या सेवाओं का इस्तेमाल करें, तो लोग उसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं. लोग सोचते हैं- अगर प्रधानमंत्री इसे समर्थन दे रहे हैं, तो यह भरोसेमंद होगा. सोशल मीडिया और मीडिया में इस कदम की चर्चा होने से और भी ज्यादा लोगों को यह पता चला.
इस वजह से अरट्टई ऐप को अचानक बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया. ऐप के साइन-अप प्रतिदिन 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए है. इसके साथ ही आईटी मंत्री ने 22 सितंबर को एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, "मैं सभी से स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को अपनाकर पीएम @narendramodi जी के स्वदेशी के आह्वान में शामिल होने का आग्रह करता हूं".
अरट्टई ऐप सबके लिए उपलब्ध
यह एंड्रॉइड (Google Play Store) और iOS (Apple App Store) दोनों पर डाउनलोड किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके ऐप इंस्टॉल कर सकता है और तुरंत इस्तेमाल शुरू कर सकता है.
अरट्टई व्हाट्सएप से कैसे अलग है?
अरट्टई एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉलिंग तो प्रदान करता है, लेकिन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग नहीं, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए निराशाजनक हो सकता है जो अपनी गोपनीयता को महत्व देते हैं.