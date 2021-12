UPTET 2021 Re-Exam Date: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2021) पेपर लीक मामले के कारण 28 नवंबर को रद्द कर दिया गया था. स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने लीक हुए पेपर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है. यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाही की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने जा रहे लगभग 13 लाख कैंडिडेट्स अब इस संशय में हैं कि परीक्षा दोबारा कब आयोजित की जाएगी.

बता दें कि परीक्षा दिसंबर माह में ही आयोजित की जाएगी. शिक्षा विभाग रविवार 28 नवंबर को ही जानकारी दे चुका है कि एग्‍जाम 1 महीने के समय में आयोजित किया जाएगा. प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी जानकारी दी है कि एग्‍जाम दिसंबर माह में ही आयोजित किया जाएगा.

Lucknow| CM has directed to impose the National Security Act, 1980; strict proceedings will be undertaken against those found guilty. STF is investigating, around 24 people have been arrested. Exam will be conducted in Dec:UP Basic Education Min Satish Dwivedi on UPTET paper leak pic.twitter.com/HGcOvhc3RJ