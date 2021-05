UPSC CSE Prelims 2021, IAS Aspirants Exam 2021: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) अगले माह आयोजित करने जा रहा है लेकिन छात्र एग्जाम को स्‍थगित करने की मांग कर रहे हैं. UPSC CSE Prelims 2021 एग्‍जाम इस वर्ष 27 जून को आयोजित किया जाना है. इसका नोटिफिकेशन 04 मार्च को जारी किया गया था और 24 मार्च तक इसके लिए आवेदन स्‍वीकार किए गए. प्रीलिम्‍स परीक्षा के लिए आयोग ने 27 जून की डेट निर्धारित की थी जिसे स्‍थगित करने के संबंध में अभी कोई विचार नहीं किया गया है.

बता दें कि देश की अधिकांश प्रतिष्ठित परीक्षाएं महामारी के चलते स्‍थगित की जा चुकी हैं. UPSC IAS Exam देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्‍जाम है जिसका प्रीलिम्‍स एग्‍जाम एक ही डेट पर आयोजित होना है. चूंकि कोरोना महामारी के चलते किसी भी राज्‍य में कोई भी परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि UPSC Civil Service Prelims 2021 एग्‍जाम भी स्‍थगित किया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर छात्र मांग कर रहे हैं कि आयोग जल्‍द एग्‍जाम को स्‍थगित करने का फैसला ले और एग्‍जाम डेट के पास आने का इंतजार न करे. ऐसा करने से Aspirants पर एग्‍जाम का अनावश्‍यक दबाव बन रहा है.

Hon'ble @DrJitendraSingh We are kindly requesting you to postpond #UPSC Prelims 2021 as the second wave is becoming extreme day by day, our routine is hampered. We need some time to settle mentally, to educate in terms of CSE🙏#UPSCexampostpone #UPSCExtraAttempt2021 #PLEASE