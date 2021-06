UPMRC Recruitment 2021: लखनऊ मेट्रो में 292 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी, देखें चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट

UPMRC Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) के तहत लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (LMRC) ने स्टेशन नियंत्रक सह ट्रेन ऑपरेटर (SCTO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो 17 अप्रैल 2021 को यूपी मेट्रो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.



परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब Pschyo एप्टीट्यूड के लिए बुलाया जाएगा. Pschyo एप्टीट्यूड की परीक्षा 24,25 और 26 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी. UPMRC परीक्षा 2021 के जरिए असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर (SC/TO) मेंटेनर के पद पर भर्ती की जाएगी.

LMRC आंसर की (Answer Key) 20 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और आपत्तियां 21 अप्रैल 2021 से 25 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित की गई थी. जिसके तहत 292 पदों पर भर्तियां की जानी हैं. यह भर्ती सहायक प्रबंधक (परिचालन), स्टेशन कंट्रोलर व ट्रेन ऑपरेटर और मेंटेनर के पद पर होगी. बता दें कि UPMRC आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर 11 मार्च 2021 से 02 अप्रैल 2021 तक आमंत्रित किए गए थे.

List of the Eligble Candidates Calling for Psycho Aptitude Test

ऐसे देखें रिजल्ट

- यूपी मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट https://www.lmrcl.com/ पर जाएं.

- इसके बाद होम पेज पर दिए गए करियर सेक्शन पर जाएं.

- करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट 2021 पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपके सामने एक नया टैब खुलेगा. उसमें रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करके LIST OF THE ELIGBLE CANDIDATES CALLING FOR PSYCHO APTITUDE TEST को डाउनलोड करना होगा.