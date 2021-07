UP Police Recruitment 2021: सब इंस्पेक्टर के 1200 से अधिक पदों पर आवेदन का एक और मौका, जानें डिटेल्स

UP Police Recruitment 2021: यूपी पुलिस में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के पास एक और मौका है. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (लिपिक समूह) और पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (लेखा) ग्रप सी पदों के लिए आवेदवन आमंत्रित किए हैं. आवेदन की शुरुआत 1 जून, 2021 से शुरू हो गई है. बता दें कि अभी तक परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.

कोरोना के कारण अभियार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं के कारण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ाए जानें का निर्णय लिया गया है. इससे पहले तक आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 थी,

महत्वपूर्ण तारीख

आवेदन की शुरुआती तारीख- 1 जून, 2021

आवेदन की आखिरी तारीख- 15 जुलाई, 2021

पद विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों पर कुल पद 1277 भर्तियां की जाएंगी.

पुलिस उप निरीक्षक (Sub inspector of police)

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिकीय समूह) (Police Assistant Sub Inspector Clerical Group)

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) (Sub Inspector of Police (Confidential)

शैक्षणिक योग्यता

उम्‍मीदवार के पास किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हो या समानान्‍तर डिग्री हो. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.

चयन प्रक्र‍िया

बता दें कि इन पदों पर उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्‍ट के आधार पर किया जाएगा.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

