UP में 41424 होम गार्ड के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41424 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया है. आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड का OTR नंबर लेना होगा यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड होना होगा इस otr नंबर के जरिए ही भर्ती बोर्ड के लिंक से होमगार्ड के लिए आवेदन किया जा सकेगा. बोर्ड ने सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को₹400 आवेदन शुल्क, एससी-एसटी के लिए ₹300 आवेदन शुल्क तय किया है. शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष पास रखी गई है.
2 घंटे की होगी परीक्षा
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्य ज्ञान की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन होगा. जिलेवार मेरिट जारी होगी. एनसीसी, आपदा मित्र प्रमाण पत्र व चार पहिया ड्राइविंग लाइसेंस होने पर एक से तीन अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे.
बता दें. होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी के आधार पर भुगतान किया जाता है जिसमें ₹600 प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता और राज्य सरकार का तय महंगाई भत्ता दिया जाएगा.भर्ती बोर्ड ने आवेदकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 18009110005 भी जारी किया है ताकि आवेदन संबंधी समस्याओं और शंकाओं का निवारण किया जा सके.
यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत