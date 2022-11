Sarkari Result, Sarkari Naukri Jobs 2022 LIVE Updates: सेना, पुलिस, टीचर समेत इन पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका

12:35 PM (15 मिनट पहले)

Bank Recruitment 2022: इस बैंक में ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती

Posted by :- Aman Kumar

Punjab and Sind Bank SO Recruitment 2022: बैंक में नौकरी (Bank Jobs) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officers या SO) भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार इस बैंक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.