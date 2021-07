NHM UP Recruitment 2021: यूपी में नौकरी पाने का मौका, CHO पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें डिटेल्स

UP NHM CHO Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन (NHM UP) के तरफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के 2800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. यूपी में सरकारी नौकरी (UP Govt Jobs 2021) के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एनएचएम यूपी भर्ती 2021 (UP NHM CHO) के लिए आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2021 है.

NHM UP CHO Vacancy 2021: पदों की संख्या

नेशनल हेल्थ मिशन यूपी द्वारा आयोजित इस भर्ती के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के कुल 2800 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1120 पद, EWS के लिए 280, ओबीसी - 756, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 588 और ST के लिए 56 पद आरक्षित हैं.

UP NHM CHO Vacancy: जरूरी योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी (GNM) या बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc नर्सिंग) होना जरूरी है. इसके अलावा, उम्मीदवारों को यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए.

NHM UP CHO Vacancy 2021: आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

सैलरी की जानकरी

चयनित उम्मीदवारों को 25 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

एनएचएम यूपी सीएचओ पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाना होगा. बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 निर्धारित है.अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें.