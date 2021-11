RPSC Result 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RPSC RAS 2021 प्रीलिम्स रिजल्ट जारी कर दिया है. यह प्रीलिम्स परीक्षा 27 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. वे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट - rpsc.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

आयोग ने पहले एक आंसर की जारी की थी और उम्मीदवारों को आंसर में दिए गए किसी भी उत्तर के खिलाफ 8 नवंबर से 10 नवंबर, 12 बजे के बीच आपत्तियां उठाने का समय दिया गया था. आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्री एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया गया है.

RPSC RAS Prelims 2021 result: कैंडिडेट्स ऐसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध लिंक ' New Icon19/11/2021 - Result Preamble and Cut-Off Marks of Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Pre.) Examination-2021' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट्स के सामने एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां इस पीडीएफ में उम्मीदवार रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

स्टेप 4: कैंडिडेट्स इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

प्रीलिम्स रिजल्ट के अलावा, आयोग ने प्रीलिम्स कट-ऑफ भी जारी किया है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी में पुरुष पदों के लिए कट-ऑफ 84.72 प्रतिशत है जबकि महिला पदों के लिए 79.63 प्रतिशत है. कोर्ट के आदेश के अनुसार दो अभ्यर्थियों का रोल नंबर- 666816 और 231816 का रिजल्ट रोक दिया गया है.

