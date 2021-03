Railway Recruitment 2021: रेलवे में 10वीं पास की भर्ती, बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी

North Central Railway Recruitment 2021: रेलवे में अप्रेंटिस (Apprentice) के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन का बेहतरीन मौका है. उत्तर मध्य रेलवे ने (North Central Railway) ने उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में विभिन्न ट्रेड्स में कुल 480 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए 17 मार्च 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

North Central Railway Vacancy 2021 Details: पदों की जानकारी

नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे में इस भर्ती के तहत फिटर, वेल्डर, मेकेनिक, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन के कुल 480 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

North Central Railway Recruitment vacancy Details

NCR Apprentice 2021: शैक्षणिक योग्यता

रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए.

North Central Railway Jobs: आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष जबकि अधिकतम उम्र सीमा 24 साल तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

NCR Apprentice Recruitment: आवेदन शुल्क

आवेदन के लिए जनरल यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 170 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि SC/ST और महिला उम्मीदवारों को सिर्फ 70 रुपये का भुगतान करना होगा.

North Central Railway Apprentice Selection Process:चयन प्रक्रिया

उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के इन पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को किसी प्रकार की लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू नहीं देना होगा बल्कि 10वीं की मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा.

How to Apply For Job: कैसे करें आवेदन?

इन भर्ती के तहत आवेदन के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन पोर्टल mponline.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट ncr.indianrailways.gov.in पर भर्ती सेक्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.