सरकारी नौकरी: रेलवे में 2,865 अपरेंटिस पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन

अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए खुशखबरी हैं. रेलवे ने 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं.

रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. ( Photo: India Today)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर, भोपाल (मध्य प्रदेश) और कोटा (राजस्थान) में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी. आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. 

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके साथ ही आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए. 

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा
अधिकतम 24 वर्ष
ओबीसी: 3 वर्ष
एससी/एसटी: 5 वर्ष
पीडब्ल्यूडी (सामान्य): 10 वर्ष
पीडब्ल्यूडी (ओबीसी): 13 वर्ष
पीडब्ल्यूडी (एससी/एसटी): 15 वर्ष

कितना लगेगा आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹141 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, महिला को ₹41 रुपये लगेंगे. 

कैसे होगा सेलेक्शन
सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. सबसे लास्ट प्रोसेस में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगी. 

कैसे करना होगा आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाएं.
संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करें.
जन्म प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें.
यदि लागू हो तो पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें.
अंत में सबमिट करें और सेव कर लें या प्रिंट आउट ले लें. 

