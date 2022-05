UGC NET 2022: खुशखबरी! यूजीसी नेट एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक भरें फॉर्म

UGC NET 2022 Application Open: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट 2022 परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अब 30 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. छात्र एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई तक ही थी.

यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार (UGC Chairman, Mamidala Jagadesh Kumar) ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से यूजीसी नेट एप्लीकेशन डेट आगे बढ़ाने की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यूजीसी-नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज किए गए चक्र) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में उम्मीदवारों के अभ्यावेदन के अनुसार, आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

In pursuant to representations from the candidates, regarding submission of online application form for UGC-NET December 2021 and June 2022 (merged cycles), it has been decided to extend the last date for submission and fee payment to 30 May 2022.