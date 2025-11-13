इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्किम में निकली भर्ती... जानिए किन लोगों को मिलेगा मौका

भारतीय सेना में जाने का हर युवा का सपना होता है. ऐसे में भारतीय सेना इस सपने को पूरा करने का युवाओं को अवसर प्रदान कर रहा है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से जानकारी दी है.
इंडियन आर्मी कई लेवल पर जॉइन की जा सकती है. अभी जो भर्ती आई है. इसमें 12वीं के बाद ही युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिल रहा है. 12वीं पास युवक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती 10+2 टेक्निकल एंट्री स्किम (TES-55) के तहत हो रही है.
क्या है आवेदन करने की योग्यता
सेना में आवेदन करने के लिए सबसे पहली योग्यता है - अविवाहित होना. TES-55 के तहत जिन युवकों की शादी नहीं हुई है, सिर्फ उन्हें ही आवेदन का मौका मिलेगा. इसके लिए शैक्षणिक योग्यता फिजिक्स, कैमेस्ट्री और मैथ विषयों के साथ 10+2 में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है.
इतनी उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन
12वीं में 60 प्रतिशत अंक के साथ ही JEE मेंस में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी. वहीं इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की उम्र सीमा 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इससे ज्यादा उम्र वालों को योग्य नहीं माना जाएगा.
यहां मिलेगी सारी जानकारी
सेना में भर्ती होने के लिए 13 नवंबर से आवेदन किए जा सकते हैं. इस भर्ती को लेकर सारी जानकारी सेना की ऑफिशियल रिक्रूटिंग वेबसाइट पर दी गई है. इच्छुक उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in पर जाकर भर्ती प्रक्रिया की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.