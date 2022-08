इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जुलाई सेशन की परीक्षा के लिए री-रजिस्‍ट्रेशन की लास्‍ट डेट को आगे बढ़ा दिया है. IGNOU ने आधिकारिक नोटि‍स जारी कर जानकारी साझा की है. री-रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया पहले 25 अगस्‍त को खत्‍म होने वाली थी, मगर अब यह 09 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी. उम्‍मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट- ignou.ac.in पर जाकर 09 सितंबर से पहले आवेदन दर्ज कर सकते हैं.

IGNOU ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी, "जुलाई 2022 सेशन के लिए री-रजिस्‍ट्रेशन की लास्‍ट डेट 09 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है. री-रजिस्‍ट्रेशन लिंक onlinerr.ignou.ac.in पर उपलब्‍ध है.''

Last date of fresh admission for the July 2022 Session has been further extended till .9th September 2022.https://t.co/7U6I9tD8AF