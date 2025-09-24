ICAI ने जारी किया जनवरी 2026 CA परीक्षा का टाइम टेबल! यहां देखें पूरा शेड्यूल

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2026 में होने वाली सीए परीक्षा का टाइमटेबल जारी कर दिया है. शेड्यूल में सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के अलावा टैक्सेशन और रिस्क मैनेजमेंट के विशेष असेसमेंट भी शामिल हैं. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए icai.org से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं.

कब कर सकते हैं आवेदन?

परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से 19 नवंबर 2025 तक किया जा सकता है. हालांकि 16 नवंबर के बाद आवेदक को 600 रुपए या 10 डॉलर की लेट फीस देनी होगी. फॉर्म में गलती ठीक करने के लिए करेक्शन विंडो 20 से 22 नवंबर 2025 तक खुलेगी. आवेदन शुल्क हर कोर्स और विदेशी शहर के लिए अलग-अलग है. अभ्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा दे सकते हैं.

कब हैं परीक्षाएं?

कोर्स ग्रुप/ पेपर तारीख फाइनल कोर्स ग्रुप 1 5, 7 और 9 जनवरी 2026 फाइनल कोर्स ग्रुप 2 11, 13 और 16 जनवरी 2026 इंटरमीडिएट कोर्स ग्रुप 1 6, 8 और 10 जनवरी 2026 इंटरमीडिएट कोर्स ग्रुप 2 12, 15 और 17 जनवरी 2026 फाउंडेशन कोर्स पेपर 1, 2 और 5 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026 फाउंडेशन कोर्स पेपर 3 और 4 18, 20, 22 और 24 जनवरी 2026 इंटरनेशनल टैक्स असेसमेंट टेस्ट (INTT-AT) सभी पेपर 13 और 16 जनवरी 2026 इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्नीकल एग्जाम सभी पेपर 9, 11, 13 और 16 जनवरी 2026

14 जनवरी को मकर सक्रांति, माघ बिहु और पोंगल के कारण परीक्षाएं आयोजित नही होंगी.

विदेश में भी होगी परीक्षा

केवल फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के लिए यह परीक्षा विदेश में भी आयोजित होगी. इसके लिए 9 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें अबू धाबी, बहरीन, थिम्पू (भूटान), दोहा, दुबई, काठमांडू (नेपाल), कुवैत, मस्कट और रियाद शामिल हैं.

अलग-अलग परीक्षा अवधि

नोटिफिकेशन के मुताबिक फाउंडेशन कोर्स की कुछ परीक्षाएं दो और फाइनल कोर्स की एक और टैक्सेशन की सभी परीक्षाएं चार घंटे की होंगी. बाकी परीक्षाएं तीन घंटे की ही होंगी.

