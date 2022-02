HC Recruitment 2022: जज के 200 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 15 मई को होगा एग्जाम

HC Recruitment 2022: गुजरात उच्च न्यायालय ने सिविल जजों के 219 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च, 2022 है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारआधिकारिक वेबसाइट- hc-ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी- प्रारंभिक परीक्षा 15 मई, 2022 को आयोजित की जाएगी. पहले दौर में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार 17 जुलाई, 2022 को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और अंतिम शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अंतिम दौर के लिए उपस्थित होंगे. वहीं इंटरव्यू 9 अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा.

Gujarat High Court recruitment 2022: ऐसे कर सकते हैं आवेदन

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले उम्मीदवार गुजरात उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट hc-ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Direct Recruitment to the Cadre of Civil Judge 2022' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: उम्मीदवार Gujarat HC Recruitment 2022 के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करें.

स्टेप 4: उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें.

अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीएच), और पूर्व सैनिकों की श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा. आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी के लिए कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें