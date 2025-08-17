UPPSC Lecturer Recruitment 2025: 1471 पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर (प्रवक्ता) भर्ती 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पंजीकरण प्रक्रिया 12 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी. जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 19 सितंबर, 2025 है. इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 1471 पदों पर भर्ती की जाएगी.
कितने पदों पर होगी भर्ती
पुरुष लेक्चरर: 777 पद
महिला लेक्चरर: 694 पद
यहां जाने सेलेक्शन प्रोसेस
सबसे पहले यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा, जो उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में होगी. उसके बाद मुख्य (लिखित) परीक्षा होगी. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में मिले कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा की तारीख और केंद्र की जानकारी उम्मीदवारों को उनके ई-प्रवेश पत्र (Admit Card) में दी जाएगी.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क: ₹125
एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क: ₹65
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क: ₹25
कैसे करना होगा पेमेंट
आवेदन फीस का पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या अन्य ऑनलाइन तरीकों से कर सकते हैं. भुगतान पूरा होने के बाद एक पेमेंट स्लिप (Transaction Slip) दिखेगी. इस स्लिप को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर आइकन पर क्लिक करना होगा.