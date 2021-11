CSIR NET 2021 Date: परिषद ने जारी की नेट परीक्षा की डेट, यहां देखें पूरी जानकारी

CSIR NET 2021 Exam Date: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET 2021) के लिए एग्‍जाम डेट की घोषणा कर दी है. जारी शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा 29 जनवरी, 2022 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी जल्द ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, NTA द्वारा आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी कर दी जाएगी. एग्‍जाम डेट की जानकारी ट्विटर के माध्‍यम से साझा की गई है.

Update: CSIR-NET-UGC to be held on 29/1/2022. Two more rounds to be held after this in 2022. Details will follow. @HRDG_CSIR #csirnet