APSC Recruitment 2022: फॉरेस्ट रेंजर के पदों पर हो रही है भर्ती, 27 जनवरी तक करें अप्लाई

APSC Recruitment 2022, Sarkari Naukri 2021: असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने असम सरकार के तहत पर्यावरण और वन विभाग के तहत असम वन सेवा में फॉरेस्ट रेंजर के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 50 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 जनवरी 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं.

फॉरेस्ट रेंजर के पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी, 2021 से की जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी. ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी. आयु सीमा की पूरी जानकारी के लिए कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें.

APSC Recruitment 2022: इन स्टेप से कर सकते हैं आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट असम लोक सेवा आयोग (APSC) ऑफिशियल वेबसाइट apsc.ni.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Forest Ranger in the Assam Forest Service under Environment & Forests Deptt., Assam' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट मांगी गई जानकारी को दर्ज कर अपना आवेदन पत्र सबमिट करें.

स्टेप 4: भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा. एससी एसटी उम्मीदवारों को 150 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें