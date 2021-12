Allahabad HC Admit Card: समीक्षा अधिकारी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

Allahabad HC Admit Card 2021, Sarkari Naukri 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. वे उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया था वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nta.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस एग्जाम का आयोजन 14 से 16 दिसंबर, 2021 को करेगा. एनटीए के अनुसार 18 से 20 दिसंबर तक होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड 15 दिसंबर या उससे पहले जारी किए जाएंगे.

Review officer exam admit card: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वहां दिए गये लिंक ' Recruitment Examinations-2021 of Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: पेज पर गये लिंक एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी जैसे एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि दर्ज कर सबमिट करें.

स्टेप 6: कैंडिडेट का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर होगा, इसे डाउनलोड कर लें.

NTA हाई कोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है. टेस्ट कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 14 से 16 दिसंबर 2021 और 18 से 20 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें