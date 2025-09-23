हर महीने मिलेंगे 1 लाख रुपए.... AICTE फेलोशिप में टीचर्स के लिए शानदार मौका, ऐसे करें अप्लाई!

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने फुल-टाइम फेकल्टी सदस्यों के लिए अपना इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है. इस फेलोशिप के जरिए इंडस्ट्री का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाएगा. यह पहल शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच चले आ रहे अंतर को कम करने और शिक्षकों को प्रासंगिक और अपडेटेड जानकारी देने के लिए की गई है.

फिलहाल यह योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी, जिसके जरिए साल 2025-26 के दौरान 350 फेकल्टी सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी. अगर योजना सफल होती है, तो एआईसीटीई अगले 3 से 5 सालों में इसका विस्तार करके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर सालाना 1,500 करेगा.

मिलेंगे 1 लाख रुपये

इस फेलोशिप में आवेदन करने के इच्छुछ एआईसीटीई के आधिकारिक पोर्टल //ifp.aicte.gov.in/faculty-registration पर 15 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. चुने गए सदस्यों को 1 लाख रुपए प्रतिमाह से ज्यादा की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें से एआईसीटीई 75 हजार रुपए देगा. इसके साथ कम से कम 25 हजार रुपए का स्टाइपेंड और फेलोशिप स्पॉंसर कर रहे संस्थान की ओर से मौजूदा शर्तों के अनुसार नियमित वेतन मिलेगा.

कौन-कौन योग्य है?

इंडस्ट्री फेलोशिप 2025 के लिए केवल वो ही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो एआईसीटीई से मान्यता-प्राप्त संस्थानों के फेकल्टी सदस्य हों या उसके इंडस्ट्री पार्टनर के प्रतिनिधि हों.

1. फेकल्टी

आवेदक नियमित (पार्ट-टाइम, संविदा, अस्थायी या गेस्ट पदों के अलावा) फेकल्टी सदस्य होने चाहिए और उनके पास एआईसीटीई से मान्यता-प्राप्त संस्थानों में फुल-टाइम पढ़ाने का कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए.

डॉक्टरेट या पोस्ट-डॉक्टरेट शोध, या डेप्यूटेशन पर बिताया गया समय इस अनुभव में शामिल नहीं है. आवेदक को अपने मूल संस्थान से नामांकन और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त करना होगा. उसकी आयु 8 सितंबर, 2025 तक 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उसे निम्नलिखित शैक्षणिक या व्यावसायिक मानदंडों में से किसी एक को पूरा करना होगा:

राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे गेट, जीआरई, कैट, मैट, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट, या मान्यता प्राप्त प्राधिकारियों (authorities) द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए;

स्कोपस या वेब ऑफ साइंस (डब्ल्यूओएस) में सूचीबद्ध पत्रिकाओं के लिए कम से कम पांच प्रकाशित लेख लिखे होने चाहिए;

केंद्र या राज्य सरकारों या मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा फंड किए गए कन्सल्टेंसी या रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसकी कुल लागत कम से कम 15 लाख रुपये हो.

केंद्र या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा स्थापित युवा वैज्ञानिक या समान दक्षता पुरस्कार प्राप्त किया हो.

2. इंडस्ट्री पार्टनर:

इंडस्ट्री पार्टनर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका कार्यालय भारत में पंजीकृत हो और जो कम से कम 5 सालों से अस्तित्व में हो. प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सीमित कंपनियाँ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आवेदन कर सकती हैं.

फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा होना चाहिए. भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या विदेशों में उपस्थित संगठन भी फेलोशिप के योग्य हैं.

प्रोग्राम का उद्देश्य

यह पहल इस तरह से डिजाइन की गई है कि-

• फेकल्टी को वास्तविक औद्योगिक चुनौतियों से अवगत कराकर उन्हें छात्रों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाए.

• शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल ज्ञान को शामिल किया जाए.

• शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा मिले.

क्या है पूरी टाइमलाइन?

एआईसीटीई उद्योग फेलोशिप कार्यक्रम इंडस्ट्री पार्टनर्स की ऑनबोर्डिंग से शुरू होगा, जो 1 जुलाई से 5 सितंबर, 2025 तक निर्धारित है.

इसके बाद आवेदक फेकल्टी सदस्यों के लिए विंडो 8 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी. फिर एक स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया के दौरान 1 नवंबर से 15 नवंबर, 2025 के बीच ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे. फेलोशिप औपचारिक रूप से 1 दिसंबर, 2025 को शुरू होगी.

