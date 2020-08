मुंबई में भीषण सड़क हादसा, रेस्त्रां में घुसी कार, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

दक्षिण मुंबई में भीषण सड़क हादसा हुआ है. क्रॉफोर्ड मार्केट एरिया में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जनता कैफे रेस्त्रां में घुस गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#UPDATE: Four persons dead and four injured after a speeding car ran over them in Crawford market in Mumbai earlier today. Injured are being treated at a hospital. https://t.co/c7BV9UkTEL