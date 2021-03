एंटीलिया केसः कई कंपनियों से जुड़े हैं सचिन वाज़े के तार, BJP नेता का दावा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के चर्चित एपीआई सचिन वाज़े से जुड़ी कई कंपनियों के बारे में दावा किया. अपने एक ट्वीट में सोमैया ने बताया कि सचिन वाज़े ने अपने कर्मचारियों के नाम पर कंपनियों को रजिस्टर्ड किया था.

आजतक/इंडिया टुडे टीवी ने पाया है कि वाज़े कम से कम तीन फर्मों में निदेशक थे. जिनमें से दो पहले से ही बंद हैं. एंटीलिया मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद अब वाज़े की फर्म भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच के दायरे में हैं.

गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के अफसर सचिन हिंदुराव वाज़े 2010 से 2013 के बीच तीन कंपनियों के साथ जुड़े थे. वह वर्तमान में मुंबई आरओसी के साथ पंजीकृत डिजीनेक्स मल्टी मीडिया लिमिटेड में निदेशक हैं.

वाज़े मल्टीबील्ड इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड और टेकलेगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में भी निदेशक थे, जो अब बंद हो चुकी है. दिलचस्प बात यह है कि सभी तीनों फर्म ठाणे में एक ही पते पर पंजीकृत हैं. अब एनआईए इन सभी फर्मों की जांच कर रही है.

Sachin Vaze also registered Companies in his employees names. Names & Addresses of 15 Directors of Sachin Vaze group companies attached herewith. Many more to Come: @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis @BJP4India @ChDadaPatil pic.twitter.com/QKDWvF9PZQ