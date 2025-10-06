वाइन शॉप पर दोस्ती, अप्राकृतिक यौन संबंध की मांग फिर हत्या... कमरे में मिली महिला की अधजली लाश

केरल के त्रिशूर जिले के चौवन्नूर में एक किराए के कमरे में महिला का अधजला शव मिलने के सिलसिले में 61 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी चौवन्नूर निवासी सनी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वह 2003 और 2005 में हुई दो हत्याओं के मामलों में शामिल था. लेकिन मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

कमरे से बरामद हुआ अधजला शव

पुलिस को संदेह है कि हत्या अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हुई. रविवार शाम को स्थानीय लोगों ने उस किराए के कमरे से धुआं निकलते देखा, जहां सनी रहता था. जिसके बाद कुन्नमकुलम पुलिस मौके पर पहुंची और अधजला शव बरामद किया.

फरार हुए सनी को उसी रात त्रिशूर सकथन बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "सनी ने दावा किया कि वह मृतिका के बारे में ज़्यादा नहीं जानता. उसने एक शराब की दुकान पर उससे दोस्ती की और रविवार को उसे अपने कमरे में ले आया."

पुलिस के अनुसार सनी ने मृतिका को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. विवाद के बाद उसने हमला कर दिया. जिसके घायल होने से उसकी मौत होने का संदेह है. इसके बाद सनी ने कथित तौर पर ज्वलनशील तरल पदार्थ से कमरे में आग लगा दी.

अधिकारी ने कहा, "हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें सनी और मृतिका रविवार को साथ दिखाई दे रहे हैं. उसने पीड़िता को साथ में शराब पीने के बहाने अपने कमरे में बुलाया"

पुलिस ने कहा कि सनी का अतीत हिंसक रहा है. अधिकारियों ने कहा, "2003 में, वह एक रिश्तेदार की हत्या में शामिल था. 2005 में, उसने अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर वर्तमान मामले जैसी ही एक हत्या की. उसे एक मामले में दोषी ठहराया गया था और कुछ साल पहले जेल से रिहा किया गया था."

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सनी हाल ही में त्रिशूर की एक दुकान में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था. कुन्नमकुलम पुलिस, जिसने शुरू में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था. लेकिन बाद में हत्या का अपराध जोड़कर आरोपों में बदलाव किया है और सनी को आरोपी बनाया है.

मृतिका की पहचान के प्रयास जारी हैं, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष आंकी गई है. जांच के तहत सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिए गए हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है.

