रायपुर में प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, फिर थाने में खुद जाकर किया सरेंडर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एवन लॉज में हुई एक सनसनीखेज वारदात से शहर में हड़कंप मच गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक लॉज के एक कमरे में ठहरी एक 16 वर्षीय लड़की ने अपने प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. मृतक मोहम्मद सद्दाम मूलतः बिहार का रहने वाला था और फिलहाल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रह रहा था.

हत्या के बाद कमरे को किया लॉक, फिर रेलवे ट्रैक पर फेंक दी चाबी

पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की बिलासपुर की रहने वाली है, वह अपने प्रेमी सद्दाम के साथ लॉज में ठहरी हुई थी. बीते शनिवार 27 सितंबर को दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद-विवाद हुआ. विवाद के दौरान उसने कथित तौर पर धारदार हथियार से अपने प्रेमी की गले पर वार कर हत्या कर दी. इसके बाद उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और मृतक का मोबाइल अपने साथ ले गई.

कमरे की चाबी उसने रेलवे ट्रैक पर फेंक दी. घटना के बाद नाबालिग लड़की अपने घर लौट गई और अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद दोनों ने बिलासपुर पुलिस को वारदात की जानकारी दी. फिर सरेंडर कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस, नाबालिग से पूछताछ जारी

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस मृतक के मोबाइल नंबर के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क कर रही है. वहीं, नाबालिग लड़की से पूछताछ जारी है. ताकि हत्या के पीछे के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी .



