scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में वरिष्ठ नक्सली भूपति समेत 61 कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने किया सरेंडर

सरेंडर करने के बाद वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू को माओवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक माना जाता था और वह लंबे समय से महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी करता था.

Advertisement
X
नक्सलियों के सरेंडर से पुलिस ने राहत की सांस ली है (फाइल फोटो)
नक्सलियों के सरेंडर से पुलिस ने राहत की सांस ली है (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से बड़ी खबर आई है. जहां वरिष्ठ नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति और 60 अन्य नक्सली कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी.

गढ़चिरौली जिले के एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि उन तमाम नक्सलियों ने देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दियाय उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति के एक सदस्य और एक संभागीय समिति के 10 सदस्य शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू को माओवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक माना जाता था और वह लंबे समय से महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी करता था. हालांकि, उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में उसके और शीर्ष नक्सल नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण आंतरिक संघर्ष हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Hazaribag murder case disclosure
हेलमेट से पिटाई, गला घोंटा और एक्सीडेंट का ड्रामा... हैरान कर देगी पत्नी के कत्ल की ये साजिश 
ED has alleged that IAS officer Anil Pawar used bribes worth Rs 169 crore to purchase gold, diamonds, sarees and properties
IAS ने रिश्वत के पैसों से बनाई 169 करोड़ की संपत्ति! ED ने किए कई बड़े खुलासे 
IPS officer Puran kumar suicide case:
IPS पूरन कुमार केस में जांच कर रहे ASI ने भी दी जान, देखें आख‍िरी बयान 
Husband shoots wife in Ghaziabad (Photo- ITG)
गाजियाबाद: पति ने पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, दोनों का है क्रिमिनल रिकॉर्ड  
The wife of the IPS officer demands - first arrest the DGP, then the post-mortem of her husband will take place.
IPS अफसर की लाश मुर्दाघर में, परिवार की क्या-क्या शर्त? देखें वारदात 

वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू ने दावा किया था कि सशस्त्र संघर्ष विफल हो गया है और घटते जन समर्थन और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नुकसान का हवाला देते हुए उसने शांति और बातचीत की ओर बढ़ने की अपील की थी. सूत्रों ने बताया कि उसके इस रुख का अन्य वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिन्होंने एक अन्य नेता के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखने का फैसला किया.

Advertisement

उन्होंने बताया कि केंद्रीय नक्सल नेतृत्व के दबाव में, भूपति अंततः हथियार डालने के लिए तैयार हो गए, संगठन छोड़ने की घोषणा की और अपने समर्थकों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

हाल के महीनों में, गढ़चिरौली जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की एक सतत श्रृंखला देखी गई है. इस साल की शुरुआत में, भूपति की पत्नी तारक्का ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था. वह प्रतिबंधित आंदोलन की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति की सदस्य थीं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement