273 करोड़ रुपये का बैंक लोन धोखाधड़ी केस, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 273 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की. सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है.

इरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (EHDL) नामक कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामले में संघीय जांच एजेंसी ED के दिल्ली क्षेत्र द्वारा भोपाल स्थित एक परिसर सहित कुल दस परिसरों की तलाशी ली गई.

ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों, निदेशकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) द्वारा प्रदान किए गए 273 करोड़ रुपये के ऋण का गबन किया.

ईडी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि ऋण राशि को ईएचडीएल की कुछ संबंधित संस्थाओं को डायवर्ट किया गया, जो किसी भी वास्तविक व्यवसाय में संलग्न नहीं थीं.

