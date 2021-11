Omicron पर टीका कितना कारगर, क्या है नई लहर थामने का प्लान? जानिए क्या कहते हैं वैक्सीनमेकर

Omicron COVID-19 Variant: ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है, विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (World Health Organization) ने कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर पहले ही चेता दिया है, WHO ने इसे 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न' यानी चिंताजनक कहा है. दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वैरिएंट के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया है.

यात्रा प्रतिबंध से लेकर बॉर्डर सील तक के प्रतिबंध इसमें शामिल हैं. वहीं इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्‍या मौजूदा वैक्‍सीन ओमिक्रॉन वैरिएंट पर कारगर होंगे? ये सवाल इसलिए भी क्‍योंकि हांगकांग में दो लोगों में ओमिक्रॉन वैरिएंट मिला है, इन दोनों को ही फाइजर वैक्‍सीन लगा था. वैक्‍सीन निर्माता ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर क्‍या दावे कर रहे हैं, आइए आपको विस्‍तार से बताते हैं.

फाइजर वैक्‍सीन (Pfizer Vaccine)

अमेरिकी ड्रग कंपनी फाइजर के CEO Albert Bourla ने कहा फाइजर ने ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इस बारे में उन्‍होंने सीएनबीसी से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी कंपनी ने नए वैरिएंट के खिलाफ टेस्टिंग शुरू कर दी है. ताकि ये पता चल सके इस वैरिएंट के खिलाफ कारगर है भी नहीं. वहीं Albert Bourla ने इस बात की उम्‍मीद जताई कि फाइजर का एंटीवायरल पिल भी ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगा.

Pfizer CEO Albert Bourla says he is optimistic about the fight against the omicron variant: “We are going to win this battle as well.” https://t.co/LDrGoRoOxg pic.twitter.com/WVrNHz9O6o

मॉडर्ना वैक्‍सीन (Moderna vaccine)

मॉडर्ना वैक्‍सीन ने कहा कि वह नए वैरिएंट को लेकर बूस्‍टर शॉट तैयार कर रहे हैं. इस बारे में मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर Paul Burton ने बीबीसी को बताया कि- जिन लोगों ने वैक्‍सीन लगवा लिया है, वे अब भी सुरक्षित है. ऐसे में जिन लोगों ने वैक्‍सीन नहीं लगवाई हैं, उन्‍हें सलाह दी जाती है कि वह कोविड वैक्‍सीन लगवा लें.

First, we have already tested a higher dose booster of mRNA-1273 (100 µg) in healthy adults. https://t.co/ptVg7uz8vd

जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson Vaccine)

इस बीच, जॉनसन एंड जॉनसन ने भी ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर विशेष वैक्‍सीन की तैयारी शुरू कर दी है.

एस्‍ट्राजेनेका (AstraZeneca)

स्‍वीडन और ब्रिटेन की कंपनी एस्‍ट्राजेनेका ने कहा कि वह ओमिक्रॉन वैरिएंट B.1.1.529 के असर को देख रहे हैं. कंपनी ने ये आशा जताई है कि उनके वैक्‍सीन में जो ड्रग है, वह इस वैरिएंट के खिलाफ कारगर रहेगा. कंपनी ने ये भी कहा कि वे इस समय AZD7442 एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन का नया वैरिएंट पर टेस्‍ट कर रहे हैं. इसमें वायरस के खिलाफ दो शक्तिशाली एंटीबॉडी शामिल हैं

स्‍पूतनिक वी (Sputnik V)

रसियन डायरेक्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट फंड (RDIF) ने गामलेया सेंटर द्वारा बनाए गए स्‍पूतनिक वैक्‍सीन को ओमिक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ कारगर बताया है. हालांकि ये भी दावा किया है कि वह इस नए वैरिएंट के के लिए एक बूस्‍टर डोज भी बना रहे हैं. RDIF ने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ स्‍पूतनिक वैक्‍सीन के नए वर्जन को बनाना शुरू कर दिया है. 45 दिनों के अंदर स्‍पूतनिक वैक्‍सीन का ओमिक्रॉन वर्जन बड़े स्‍तर पर लोगों के बीच आ जाएगा. ये भी दावा किया गया है कि 20 फरवरी 2022 तक 3 बिलियन यानी 300 करोड़ वैक्‍सीन की डोज बन जाएंगी.

Reuters: "Russia says Sputnik vaccine should work against Omicron, can produce boosters"

👇https://t.co/NwzPW7R6fE

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 29, 2021

Reuters: "Russia says Sputnik vaccine should work against Omicron, can produce boosters"

👇https://t.co/NwzPW7R6fE

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 29, 2021

3⃣ Sputnik is world’s safest vaccine due to its unique 4-stage filtration process. There've been no rare cases of myocarditis or CVTs that have been linked to other vaccines. Many experts believe Sputnik will provide the strongest protection from Omicron:https://t.co/xP4KoQEDgH

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 29, 2021

RDIF & Gamaleya Institute on #Omicron variant of COVID: "Sputnik V and Light are expected to neutralize Omicron as other mutations, necessary studies started. In unlikely case modification is needed, Sputnik Omicron will go in production in 45 days."

👇https://t.co/zeXMdWLqzD

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 29, 2021