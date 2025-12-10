scorecardresearch
 
Post Office की गजब स्कीम, सिर्फ 333 रुपये रोज बचाएं... फिर मिलेंगे ₹17 लाख रुपये, समझें कैसे

Post Office में निवेश रिस्क-फ्री माना जाता है, तो सरकार की ओर से इन योजनाओं पर ब्याज भी जोरदार दिया जाता है, जिसके चलते निवेशक छोटी-छोटी बचत करते हुए भी मोटा फंड जमा कर सकता है.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सरकार दे रही धांसू ब्याज (File Photo: ITG)
पोस्ट ऑफिस द्वारा हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग-अलग तमाम सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं. ये न सिर्फ सुरक्षित निवेश के लिहाज से पॉपुलर हैं, जबकि इन Small Saving Schemes पर सरकार की ओर से ब्याज भी जोरदार दिया जाता है. अगर आप भी निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो फिर ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. ऐसी ही एक धांसू पोस्ट ऑफिस की स्कीम है रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office Recurring Deposit) या Post Office RD Scheme, जिसमें सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है और हर रोज सिर्फ 333 रुपये की सेविंग (Saving) करके 17 लाख रुपये जुटा सकते हैं. 

सरकार निवेश पर दे रही 6.7% का ब्याज
Post Office RD Scheme में निवेश पर ब्याज भी जोरदार मिलता है. इसपर सरकार की ओर से 6.70% का जोकदार ब्‍याज ऑफर किया जाता है. कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवा सकता है, 10 साल की उम्र के नाबालिग का भी खाता खोलने की सुविधा इसमें दी गई है. हालांकि, इस आयुसीमा में परिजन उसके नाम से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं 18 साल का होने के बाद नाबलिग को नया KYC और फ्रेश ओपेनिंग फॉर्म भरना होगा. यह अकाउंट मोबाइल बैंकिंग या ई-बैंकिंग फैसिलिटी से खोला जा सकता है.

मैच्योरिटी से भी आगे बढ़ा सकते हैं निवेश
सरकारी स्कीम (Govt Scheme) में ब्याज, निवेश पर सुरक्षा के साथ ही तमाम अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. जैसे Post Office RD Scheme के तहत अकाउंट खोलते हैं, तो इसकी मैच्योरिटी 5 साल में पूरी होगी, लेकिन आप चाहें तो इसे 5 साल के लिए और आगे बढ़ाकर निवेश जारी रख सकते हैं और तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. न सिर्फ निवेश आगे बढ़ाने, बल्कि प्री-मैच्योर क्लोजर की सुविध भी है. निवेशक 3 साल बाद प्री-मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन चुन सकता है. वहीं अकाउंट होल्‍डर्स की किसी कारणवश मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी इसे क्‍लेम कर सकता है और चाहे तो जारी भी रख सकता है.

छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है ये स्कीम
इस सरकारी स्कीम में निवेश और फायदे का कैलकुलेशन समझना बेहद आसान है. 333 रुपये के छोटे से निवेश के जरिए लखपति बनने के बारे में बात करें, तो हर रोज सिर्फ 333 रुपये की बचत करके आप इस स्कीम में लगाते हैं, तो महीने का निवेश करीब 10,000 रुपये प्रति माह हो जाता है. अब 6.7% की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल तक नियमित निवेश करने पर आपके कुल 6,00000 रुपये जमा होंगे करेंगे और इसपर ब्याज 1.13 लाख रुपये होगा, वहीं अगर आप इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आपके कुल जमा 12 लाख रुपये पर ब्याज की रकम बढ़कर 5,08,546 रुपये हो जाएगी.

मतलब, रोज इतनी रकम बचाने के बाद 10 साल में आप जमा और ब्याज को मिलाकर 17,08,546 रुपये जुटा लेंगे. आप अपने हिसाब से निवेश की रकम में बदलाव कर सकते हैं. जैसे कि अगर 10000 रुपये महीने के बजाय आप अगर 5000 रुपये प्रति माह का निवेश करते हैं और इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो फिर 10 साल में आप 8,54,272 रुपये जुटा लेंगे, जिसमें सिर्फ ब्याज से होने वाली कमाई 2,54,272 रुपये होगी.

निवेश पर Loan की सुविधा भी मिलेगी
पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आप किसी भी नजदीकी Post Office में जाकर अकाउंट ओपन करा सकता हैं. इस RD Scheme को एक और खास बात पॉपुलर बनाती है, कि इसमें निवेश पर निवेशक को Loan की सुविधा भी दी जाती है और इसके लिए तय किए गए नियम की बात करें, तो एक साल तक अकाउंट चालू रहने के बाद जमा राशि का 50 फीसदी तक लोन के रूप में हासिल किया जा सकता है और इस पर 2 फीसदी की ब्याज दर लागू होती है. 

