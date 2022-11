एक कार्टून देख Anand Mahindra ने क्यों हाथ से छोड़ दिया फोन? आखिर ऐसा क्या है इसमें

सोशल मीडिया (Social Media) पर खासे एक्टिव रहने वाले देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के कार्टून देखकर बेहद निराश हो गए. इस Cartoon को उन्होंने डिप्रेशिंग बताते हुए ट्वीट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. आखिर ऐसा क्या है इसमें, जिसने महिंद्रा चेयरमैन (Mahindra Chairman) को अपने हाथ से फोन छोड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया? उन्होंने Tweet कर खुद इस बारे में बताया.

क्या है इस कार्टून में?

M&M के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक कार्टून (Cartoon) का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस तस्वीर में कार्टून बने हुए दिखाई दे रहे हैं. इसमें नर्सिंग होम में बैठे तीन बुजुर्गों की तस्वीर दिख रही है. एक बुजुर्ग महिला और पुरुष कुर्सी पर बैठा हुआ है, जबकि एक खड़ा हुआ नजर आ रहा है. खास बात ये है कि तीनों लोग अपनी गर्दन को झुकाए अपने खाली हाथों को देख रहे हैं. ठीक वैसे ही जैसे हाथों में मोबाइल फोन (Mobile Phone) पकड़कर उसे देखते हैं. हालांकि, उनके हाथों में कोई फोन नहीं है, यानी वे उसी अंदाज में अपने खाली हाथों पर नजरें गढ़ाए हुए हैं.

तस्वीर में छिपी है बड़ी बात

Anand Mahindra द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर देखने में भले ही सिंपल सी लगे, लेकिन इसमें एक बड़ी बात छिपी हुई है. गौर से देखने और दिमाग पर जोर डालने के बाद समझ आएगा कि ये Cartoon आखिर बताना क्या चाहता है? इसे देखकर हमें पता चलता है कि आज के डिजिटल युग में हम मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स के इस कदर लती हो चुके हैं कि इन्हें देखते-देखते हमारी गर्दन तक झुक गई है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम डॉक्टर से इलाज कराने के लिए नर्सिंग होम में कुछ इसी अंदाज में दिखाई देंगे.

आनंद महिंद्रा ने किया ये फैसला

इस कार्टून को ट्वीट करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Tweet) ने कहा, 'यह एक बेहद ही निराशाजनक कार्टून है. इसे देखकर मैंने फैसला किया कि ट्वीट करने के बाद मैं अपना फोन नीचे रख दूंगा. सुनिश्चित करें कि मेरा रविवार (वीकेंड) मेरी सीधी गर्दन और मेरा सिर ऊपर करके ही व्यतीत हो…' गौरतलब है कि आनंद महिंद्रा ने ये ट्वीट रविवार को पोस्ट किया है.

That’s a seriously depressing cartoon. But it’s made me decide to put down the phone (after tweeting this!) and ensure that my Sunday is spent with my neck straight and my head up… pic.twitter.com/seEdiAhQAC