भारतीय महिलाओं का कमाल, इस मुकाबले में पूरी दुनिया पीछे... आनंद महिंद्रा ने कहा- सलाम!

एक ओर जहां भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था (Economy) के तौर पर उभरा है, तो वहीं दूसरी क्षेत्रों में भी नए मुकाम हासिल करता जा रहा है. ऐसा ही एक क्षेत्र Aviation Sector भी है. जहां भारतीय नारी शक्ति का दबदबा है. World of Statistics के आंकड़े जोश भरने वाले हैं. दरअसल, महिला कमर्शियल पायलटों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर है. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) के जरिए इस उपलब्धि पर नारी शक्ति को सलाम किया है.

महिला पायलटों के आंकड़े शेयर किए

महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह (Mahindra Group) के चेयरमैन Anand Mahindra सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. अब उन्होंने वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े साझा किए हैं. इसमें साल 2021 तक दुनिया भर के देशों में महिला कमर्शियल पायलटों (Female Commercial Pilots) की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है और इस मामले में पहले पायदान पर भारत का नाम आता है.

कैप्शन में लिखी ये बड़ी बात

आनंद महिंद्रा ने ये ट्वीट करते हुए कैप्शन में भारत की नारी शक्ति को सलाम किया है. उन्होंने लिखा, 'सप्ताह के बीच में 'josh' पाने के लिए कुछ खोज रहे हैं? फिर इसे देखें. हैलो वर्ल्ड, नारी शक्ति काम पर है…' महिंद्रा चेयरमैन के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स भी भारतीय महिलाओं की तारीफ करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं. इस ट्वीट में जो आंकड़े शेयर किए गए हैं, उनके मुताबिक भारत में Female Commercial Pilots की संख्या अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और जापान समेत अन्य देशों से कहीं ज्यादा 12.4 फीसदी है.

Looking for something to provide mid-week ‘josh?’ Then check this out. Hello world, this is Nari Shakti at work… #MidweekMomentum https://t.co/0gs6jjahii