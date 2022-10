Elon Musk पर आनंद महिंद्रा ने यूं कसा तंज, 'कहीं कंट्रोल से बाहर न चली जाए चिड़िया'

जहां एक ओर दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क (Elon Musk) ट्विटर डील फाइनल होने के बाद अपने एक्शन मोड को लेकर चर्चा में हैं. तो वहीं दूसरी ओर दिग्गज भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) उन्हें अलग ही अंदाज में बधाई दी है. महिंद्रा चेयरमैन ने ट्विटर का टेकओवर करने पर मस्क को बधाई देते हुए एक बार फिर से उनपर तंज कसा है और बड़ी सलाह दी है.

आनंद महिंद्रा ने इस अंदाज में दी बधाई

Anand Mahindra ने अपने ट्विटर हैंडल से एलन मस्क के एक ट्वीट को लेकर पोस्ट किया है. दरअसल, एलन मस्क ने ट्विटर डील फाइनल होने के बाद लिखा, 'चिड़िया वास्तव में आजाद हो गई.' इस पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन (Mahindra Chairman) ने मस्क को बधाई दी.

आनंद महिंद्रा ने एक दिन पहले मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने की वजह बताते हुए पोस्ट किए गए एक लंबे-चौड़े पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 'और हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि यह और अधिक ऊंची उड़ान भरे...लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक नई कक्षा के लिए निर्देशित उड़ान होगी...कोई ऐसी नहीं जो नियंत्रण से ही बाहर हो जाए. आपको शुभकामनाएं...'

The Bird has indeed been set free @elonmusk and we certainly want it to soar ever higher…but we’re hoping it will be a guided flight to a new orbit…not one that hurtles out of control. 🙏🏽 Wishing you well… https://t.co/x0pVeDYert