scorecardresearch
 

न्यू गुरुग्राम का सेक्टर 83 बना निवेश का हॉटस्पॉट, क्यों NRI और HNI को है पसंद

यह इलाका उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो न केवल एक शानदार लाइफस्टाइल चाहते हैं, बल्कि अपने निवेश पर मजबूत रिटर्न की भी उम्मीद करते हैं.

Advertisement
X
गुरुग्राम के इस इलाके में प्रॉप्रटी लेना फायदे का सौदा (Photo-ITG)
गुरुग्राम के इस इलाके में प्रॉप्रटी लेना फायदे का सौदा (Photo-ITG)

गुरुग्राम वो शहर जहां दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं. यहां देश के कोने-कोने से लोग अपना करियर बनाने आते हैं. यहां पिछले कुछ सालों में घर की कीमतें आसमान छू रही हैं. यहां तक कि कई लग्जरी अपार्टमेंट की बुकिंग 100 करोड़ रुपये तक में हुई है. आम मिडिल क्लास शख्स के लिए यहां घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं है. गुरुग्राम के कई इलाके तेजी से बदल रहे हैं.   

गोल्फ कोर्स रोड और साइबर सिटी पारंपरिक रूप से लग्जरी हब रहे हैं, वहीं अब निवेशकों का फोकस न्यू गुरुग्राम के उभरते हुए इलाकों की तरफ भी है. जिसमें सेक्टर 83 है जो एक 'गोल्डन हब' बनकर उभरा है. ये इलाका एनआरआई और पैसे वाले निवेशकों को आकर्षित कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'Groww IPO की कमाई से ईस्ट बेंगलुरु के रियल एस्टेट में बूम आ सकता है'

सम्बंधित ख़बरें

firing
मोबाइल में बिजी था दोस्त, नहीं दिया जवाब तो 11वीं के छात्र ने मार दी गोली 
नाबालिग ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली. (Photo: Representational)
नाबालिग ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से क्लासमेट को मारी गोली 
(Photo: Screengrab)
'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं...', हरियाणा डीजीपी का चौंकाने वाला बयान 
crime scene
पलंग के नीचे मिला महिला का सड़ा गला शव, घर से लिव-इन पार्टनर फरार 
मारने के बाद कचरे में फेंका शव.(Photo: AI-generated)
कुत्ते ने काटा तो परिवार बना जल्लाद! डंडे और पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला, 4 गिरफ्तार 

क्यों हॉटस्पॉट बन रहा है ये इलाका?

सेक्टर 83 NH-48 (दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे) से सटा हुआ है, जो दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर को जोड़ता है. द्वारका एक्सप्रेसवे के भी करीब है, जिसके पूरा होने पर दिल्ली, द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी. बेहतर कनेक्टिविटी इस पूरे ज़ोन और बेहतर बना देगी. 

वहीं सेक्टर 83 के आस-पास आईटी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हैं, यह इसे काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है, जिससे घरों और किराए की मांग बढ़ती है.

Advertisement

NRI और HNI का बढ़ता निवेश

पिछले कुछ वक्त में गुरुग्राम के प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार में NRI निवेश में भारी उछाल देखा गया है. एक्सपर्ट का मानना है कि जो NRI भारत लौट रहे हैं या अपनी बचत को देश के स्थिर रियल एस्टेट बाज़ार में लगाना चाहते हैं, वे न्यू गुरुग्राम को प्राथमिकता दे रहे हैं. सेक्टर 83 लग्जरी हाउसिंग की मांग लगातार बढ़ रही है. खरीदार अब ऐसे घर चाहते हैं जो केवल रहने की जगह न हों, बल्कि स्मार्ट होम फीचर्स, क्लब हाउस, कॉन्सियर्ज सर्विस और उच्च स्तरीय सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ एक अनुभव भी दे.

यह भी पढ़ें: मिड-सेगमेंट बना रियल एस्टेट का 'किंग'! इन शहरों में बढ़ रही है घरों की डिमांड

न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ उभरते क्षेत्र बेहतर रिटर्न की उम्मीद के कारण निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहे हैं. इन क्षेत्रों में आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतों में और उछाल की संभावना है. 
इस इलाके को रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनाने में बड़े डेवलपर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. कई प्रमुख डेवलपर्स ने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो खरीदारों में विश्वास जगाते हैं.

न्यू गुरुग्राम का सेक्टर 83 अब केवल एक उभरता हुआ क्षेत्र नहीं है. यह एक स्थापित निवेश गंतव्य बन चुका है. इसकी रणनीतिक कनेक्टिविटी, बड़े डेवलपर्स की उपस्थिति, और विशेष रूप से HNI व NRI निवेशकों की मजबूत मांग ने इसे रियल एस्टेट के 'गोल्डन हब' के रूप में स्थापित कर दिया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड उछाल, Q3 में 24,000 करोड़ का कारोबार

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement