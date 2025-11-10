न्यू गुरुग्राम का सेक्टर 83 बना निवेश का हॉटस्पॉट, क्यों NRI और HNI को है पसंद

गुरुग्राम वो शहर जहां दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं. यहां देश के कोने-कोने से लोग अपना करियर बनाने आते हैं. यहां पिछले कुछ सालों में घर की कीमतें आसमान छू रही हैं. यहां तक कि कई लग्जरी अपार्टमेंट की बुकिंग 100 करोड़ रुपये तक में हुई है. आम मिडिल क्लास शख्स के लिए यहां घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं है. गुरुग्राम के कई इलाके तेजी से बदल रहे हैं.

गोल्फ कोर्स रोड और साइबर सिटी पारंपरिक रूप से लग्जरी हब रहे हैं, वहीं अब निवेशकों का फोकस न्यू गुरुग्राम के उभरते हुए इलाकों की तरफ भी है. जिसमें सेक्टर 83 है जो एक 'गोल्डन हब' बनकर उभरा है. ये इलाका एनआरआई और पैसे वाले निवेशकों को आकर्षित कर रहा है.

क्यों हॉटस्पॉट बन रहा है ये इलाका?

सेक्टर 83 NH-48 (दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे) से सटा हुआ है, जो दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर को जोड़ता है. द्वारका एक्सप्रेसवे के भी करीब है, जिसके पूरा होने पर दिल्ली, द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी. बेहतर कनेक्टिविटी इस पूरे ज़ोन और बेहतर बना देगी.

वहीं सेक्टर 83 के आस-पास आईटी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हैं, यह इसे काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है, जिससे घरों और किराए की मांग बढ़ती है.

NRI और HNI का बढ़ता निवेश

पिछले कुछ वक्त में गुरुग्राम के प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार में NRI निवेश में भारी उछाल देखा गया है. एक्सपर्ट का मानना है कि जो NRI भारत लौट रहे हैं या अपनी बचत को देश के स्थिर रियल एस्टेट बाज़ार में लगाना चाहते हैं, वे न्यू गुरुग्राम को प्राथमिकता दे रहे हैं. सेक्टर 83 लग्जरी हाउसिंग की मांग लगातार बढ़ रही है. खरीदार अब ऐसे घर चाहते हैं जो केवल रहने की जगह न हों, बल्कि स्मार्ट होम फीचर्स, क्लब हाउस, कॉन्सियर्ज सर्विस और उच्च स्तरीय सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ एक अनुभव भी दे.

न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ उभरते क्षेत्र बेहतर रिटर्न की उम्मीद के कारण निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहे हैं. इन क्षेत्रों में आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतों में और उछाल की संभावना है.

इस इलाके को रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनाने में बड़े डेवलपर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. कई प्रमुख डेवलपर्स ने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो खरीदारों में विश्वास जगाते हैं.

न्यू गुरुग्राम का सेक्टर 83 अब केवल एक उभरता हुआ क्षेत्र नहीं है. यह एक स्थापित निवेश गंतव्य बन चुका है. इसकी रणनीतिक कनेक्टिविटी, बड़े डेवलपर्स की उपस्थिति, और विशेष रूप से HNI व NRI निवेशकों की मजबूत मांग ने इसे रियल एस्टेट के 'गोल्डन हब' के रूप में स्थापित कर दिया है.

