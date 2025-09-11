एलन मस्क को पछाड़ने वाले लैरी एलिसन के हवेली-रिसॉर्ट की कीमत अरबों में, आइलैंड के भी हैं मालिक!

दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. ओरेकल के 81 वर्षीय सह-संस्थापक लैरी एलिसन ने एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर इंसान का ताज हासिल कर लिया है. वे नंबर-1 पायदान पर पहुंच गए. इस समय उनके पास लगभग $393 बिलियन के आस पास संपत्ति है. एलिसन को अमेरिका का सबसे बड़ा 'ट्रॉफी-होम खरीदार' भी कहा जाता है.

लैरी एलिसन का प्रॉपर्टी कलेक्शन किसी सपने से कम नहीं है. आलीशान हवेलियों से लेकर पूरा द्वीप तक उन्होंने सब कुछ खरीदा है. इतना ही नहीं अपने कई संपत्तियों को उन्होंने रिसॉर्ट, आर्ट म्यूज़ियम और वेलनेस सेंटर में तब्दील किया है. आज उनके पास दुनिया के अलग-अलग कोनों में फैली ऐसी शानदार प्रॉपर्टियां हैं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है.

लानाई से लेकर न्यूपोर्ट तक

हवाई का लानाई द्वीप एलिसन की सबसे चर्चित खरीद है, जिसे उन्होंने 2012 में 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा था. यह द्वीप 98 प्रतिशत उनका है और यहां दो फोर सीजन्स रिसॉर्ट हैं. इसके अलावा रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट में उनकी बीचवुड हवेली है, जिसे उन्होंने 10.5 मिलियन डॉलर में लिया और म्यूज़ियम बनाने पर 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए थे.

ताहो झील और मालिबू की शान

लेक ताहो में उनके कई आलीशान घर हैं. यही वह जगह है जहां फ्रैंक सिनात्रा और चेर जैसे सितारे रहते थे. एलिसन ने यहां दिवालिया हो रहे कैल नेवा लॉज को भी खरीदकर बचाया था. यही नहीं ऐसा भी कहा जाता है कि कैलिफ़ोर्निया के मालिबू में उनकी 20 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनमें से 10 कार्बन बीच पर हैं. यही कारण है कि इस बीच को 'बिलियनेयर्स बीच' कहा जाता है.

वुडसाइड, क्योटो और पाम बीच

कैलिफ़ोर्निया का वुडसाइड एस्टेट उनकी सबसे भव्य संपत्तियों में से एक है, जो जापानी डिज़ाइन से प्रेरित है. 23 एकड़ में फैली इस जगह पर झील, टीहाउस और 10 इमारतें हैं. इसके अलावा जापान के क्योटो में उन्होंने ज़ेन मंदिर के पास एक ऐतिहासिक गार्डन विला खरीदा है. इतना ही नहीं उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीच में 173 मिलियन डॉलर की डील कर 33 बेडरूम और 34 बाथरूम वाला विशाल कॉम्प्लेक्स खरीदा, जो राज्य की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय बिक्री रही है.



