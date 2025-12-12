scorecardresearch
 
मिडिल-क्लास हो या अल्ट्रा-रिच, क्यों हर कोई गुरुग्राम और नोएडा में खरीद रहा है घर

NCR का प्रॉपर्टी बाजार हमेशा से ही चर्चा में रहने वाले बाजारों में से एक रहा है, लेकिन साल 2025 में, NCR ने खरीदारी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस साल, लोगों ने यहां जमकर घरों की खरीदारी की, जिसने इस क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा और बढ़ा दिया.

गुरुग्राम बना लग्जरी मार्केट का हब (Photo-ITG)
साल 2025 भारत के रियल एस्टेट बाजार के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा, जिसमें लोगों ने खूब प्रॉपर्टी  खरीदकर पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया. यह ट्रेंड सिर्फ पारंपरिक मेट्रो सिटीज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पुणे और इंदौर जैसे उभरते हुए टियर-2 शहरों में भी लग्जरी और प्रीमियम घरों की मांग में अभूतपूर्व उछाल देखा गया. इस साल जहां लग्जरी घरों की खूब सेल हुई तो वहीं मिड रेंज के घरों की भी लोगों ने खरीदारी की.

दिल्ली-एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में इस साल लग्जरी घरों का बोलबाला रहा है. खासतौर पर गुरुग्राम में 100 करोड़ के एक अपार्टमेंट का भी सौदा हुआ. अगर पूरे एनसीआर की बात की जाए तो 4-6 करोड़ के रेंज वाले घरों की बिक्री में तेजी देखी गई. गुरुग्राम का मार्केट लोगों को रास आने की एक बड़ी वजह एयरपोर्ट से करीबी और कई मल्टी नेशनल कंपनी का यहां होना भी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

क्रीवा और कनोडिया ग्रुप के फाउंडर, डॉ. गौतम कनोडिया कहते हैं- 'गुरुग्राम का इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इसे खास बनाता है, यहां की लाइफस्टाइल और बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को यहां आकर्षित करती है.'

गुरुग्राम में देश भर से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं. यहां कई इंटरनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं. इसलिए यहां घरों की डिमांड हमेशा बनी रहती है. वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे ने इसकी तस्वीर बदल दी है.

SS  ग्रुप के सीईओ और एमडी  अशोक सिंह का कहना है- 'पिछले कुछ सालों में यहां लग्जरी हाउसिंग का मार्केट पूरी तरह बदल गया है. यहां प्रीमियम घरों की डिमांड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.' 

एमआरजी ग्रुप के प्रबंध निदेशक, रजत गोयल कहते हैं-' गुरुग्राम का प्रॉपर्टी बाजार ऐसा है कि यहां मिड सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट दोनों ही ग्रुप के खरीदारों की संख्या लगातार बढ़ी है और उम्मीद है कि 2026 में भी मांग बरकरार रहेगी.'

नोएडा–ग्रेटर नोएडा में मिड-सेगमेंट का सबसे मजबूत बाजार

गुरुग्राम के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बायर्स की मांग बनी रही. नोएडा एयरपोर्ट जल्द शुरू होने वाला है, यमुना एक्सप्रेसवे और मेट्रो विस्तार ने लोगों को यहां प्रॉपर्टी लेने के लिए आकर्षित किया है. नोएडा के सेक्टर 150, 128 और 94 जैसे सेक्टर में खूब घर बिके. नोएडा के सेक्टर 150 में प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़े हैं. ANAROCK की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके में करीब 139% का उछाल आया है, वहीं यहां किराया भी 71% बढ़ गया है. 

किफायती घरों के लिए ग्रेटन नोएडा वेस्ट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट का बाजार उन लोगों को पसंद आया जो बजट में घर लेना चाहते हैं. नोएडा की एक खासियत ये भी है कि गुरुग्राम के मुकाबले यहां घर की कीमतें अभी किफायती हैं. ओरिस ग्रुप के हेड सेल्स, विशाल सभरवाल कहते हैं- 'अगर आप NCR में प्रॉपर्टी की रेस देखें, तो यमुना एक्सप्रेसवे ने सबको पीछे छोड़ दिया है और सबसे हॉट निवेश जोन बनकर उभरा है. अब यह सिर्फ घर खरीदने की बात नहीं है. यह भविष्य की पक्की गारंटी खरीदने जैसा है. वहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे भी कमाल कर रहा है. यहां घर बड़े मिल रहे हैं, एयरपोर्ट एकदम नजदीक है, और कनेक्टिविटी तो पूछिए मत यानी, दोनों कॉरिडोर पैसा लगाने के लिए अब NCR के नए बादशाह हैं."

कुल मिलाकर एनसीआर में नोएडा और गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट लोगों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रहा है. 

पुणे में बिके खूब घर

क्रेडाई सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में 2025 में सबसे ज्यादा घर बिके H1-2025 में करीब 44,000 घर बिके, जो दूसरे शहरों की तुलना में काफी हैं. यहां प्रीमियम सेगमेंट और मिड सेगमेंट दोनों तरह की घरों की मांग बनी रही. 

मुंबई (MMR) का रिकॉर्ड

साल 2025 में मुंबई (MMR) में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गईं, जिससे सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुंबई का बाजार सबसे टिकाऊ है. इसकी बड़ी वजह सीधी है- मुंबई में जमीन बहुत कम है, लेकिन घर खरीदने वालों की लाइन कभी खत्म नहीं होती. इसी गणित के चलते मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम कभी नीचे नहीं आते और लोगों का भरोसा हमेशा बना रहता है.

