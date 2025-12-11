US से आई एक खबर, तो बदला बाजार का मूड... रेड से अचानक ग्रीन में आए सेंसेक्स-निफ्टी

शेयर बाजार (Stock Market) की चाल बदली-बदली नजर आ रही है. सेंसेक्स-निफ्टी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को ग्रीन जोन में खुले और अगले ही पल रेड जोन में आ गए, लेकिन आधे घंटे के कारोबार के बाद ये दोनों इंडेक्स अचानक तेजी के साथ कारोबार करने लगे. इसके पीछे की वजह की बात करें, तो अमेरिका से आई एक खबर को माना जा सकता है. अक्सर US में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारतीय बाजार पर देखने को मिलता है, अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी रेट में कटौती (US Fed Rate Cut) का ऐलान किया गया है, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट पर ब्रेक लगा नजर आया है.

रेड से अचानक ग्रीन जोन में आए इंडेक्स

शेयर मार्केट (Stock Market) में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी. BSE Sensex अपने पिछले बंद 84,391.27 के मुकाबले बढ़त के साथ 84,456.75 पर ओपन हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इस इंडेक्स ने तेज शुरुआत के बाद अचानक गोता लगा दिया और गिरकर 84,150 पर आ गया, लेकिन कुछ देर सुस्ती में कारोबार करने के बाद ये फिर से रफ्तार पकड़ता दिखा और 84,628 के लेवल तक जा पहुंचा.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स का हाल भी कुछ सेंसेक्स की तरह ही रहा. NSE Nifty अपने पिछले बंद 25,758 की तुलना में मामूली उछाल लेकर 25,771 के लेवल पर खुला और फिर अचानक गिरकर 25,693 पर आ गया, इसके बाद अचानक इस इंडेक्स ने भी रफ्तार पकड़ी और उछलकर 25,844 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आने लगा.

क्या US Fed के रेट कट का असर?

अमेरिका में होने वाली किसी भी वित्तीय हलचल का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलता रहा है. अब बुधवार को यूएल फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी रेट में इस साल की लगातार तीसरी कटौती की गई है. US Policy Rate 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% घटाया गया है, जिसके बाद ये 3.50-3.75 फीसदी के दायरे में आ गया है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती को भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है. दरअसल, रेट कट से अमेरिका में डॉलर की यील्ड कम हो जाती है, निवेशक डॉलर से पैसा निकालकर उभरते देशों में लगाते हैं.

ये 10 शेयर सबसे तेज भागे

Share Market में कारोबार की शुरुआत होने पर करीब 1014 कंपनियों के शेयरों ने बढ़त के साथ ट्रेड शुरू किया था, जबकि 995 कंपनियों के स्टॉक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ खुले थे. इसके अलावा 187 शेयरों में कोई चेंज देखने को नहीं मिला था. बाजार में तेजी के बीच सबसे ज्यादा भागने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो Kotak Bank Share (2.57%), Eternal Share (1.52%), Maruti Share (1.40%), Tata Steel Share (1.20%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप में शामिल Kaynes Share (3.45%), Dixon Share (3.40%), Sona Comstar Share (3.20%), Prestige Share (2.40%) की बढ़त में था. स्मॉलकैप शेयरों में शामिल NeoGen Share (14%), जबकि Yatra Share (10%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

