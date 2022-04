हो गया सबसे बड़े IPO का ऐलान, 902-949 रुपये का प्राइस बैंड तय, लगाने होंगे इतने हजार

देश के सबसे बड़े आईपीओ (Biggest IPO of India) का महीनों का इंतजार समाप्त हो चुका है. बोर्ड की बैठक के एक दिन बाद बुधवार को एलआईसी आईपीओ का आधिकारिक ऐलान हो गया. आईपीओ के अपडेटेड ड्राफ्ट (LIC IPO Updated DRHP) को बाजार नियामक सेबी (SEBI) की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को एलआईसी बोर्ड (LIC Board) की अहम बैठक हुई थी. बैठक में एलआईसी आईपीओ के प्राइस बैंड (LIC IPO Price Band) से लेकर लॉट साइज (LIC IPO Lot Size) और रिजर्वेशन जैसी चीजों पर अंतिम मुहर लग गई थी.

एक लॉट के लिए लगेंगे इतने रुपये

प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि सरकारी बीमा कंपनी के इस मेगा आईपीओ (LIC Mega IPO) के लिए 902 रुपये से 949 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है. इस आईपीओ में एक लॉट में 15 शेयर होंगे. इसका मतलब हुआ कि अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 शेयर खरीदने होंगे. इस तरह हर उस इन्वेस्टर को इस आईपीओ में हिस्सा पाने के लिए कम से कम 14,235 रुपये लगाने होंगे, जिन्हें किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दिया गया है.

एलआईसी आईपीओ की मुख्य बातें:

आईपीओ की तारीखें (LIC IPO dates):

2 मई- Anchor tranche

4-9 मई- Public offering

इश्यू साइज (LIC IPO Issue size):

22.13 करोड़ शेयर- कुल शेयरों का 3.5%

रिजर्वेशन्स (LIC IPO Reservations):

पॉलिसी होल्डर्स के लिए (Policy holders) - इश्यू का 10% - 2.21 करोड़ शेयर

कर्मचारियों के लिए - 0.15 करोड़ शेयर

पॉलिसी होल्डर्स और कर्मचारियों के रिजर्वेशन के बाद जो शेयर बचेंगे, उनका 50% QIB के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% एनआईआई के लिए होगा. QIB के हिस्से में 60% शेयर Anchor investors के लिए रिजर्व होंगे.

प्राइस बैंड (LIC IPO Price band): 902/- to 949/-

लॉट साइज (LIC IPO Bid lot size): 15

रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के लिए डिस्काउंट (LIC IPO Discount for Retail and Employees): Rs 45/-

पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिस्काउंट (LIC IPO Discount for Policy Holders): Rs 60/-

साइज छोटा होने के बाद भी बनेगा इतिहास

प्रेस कांफ्रेंस में DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि एलआईसी अभी तक इन्वेस्टर रही है, लेकिन अब लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका देने जा रही है. उन्होंने कहा, 'इस दिन का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे. सरकार एलआईसी के आईपीओ के लिए प्रतिबद्ध है. एलआईसी को लिस्ट कराने का लक्ष्य दीर्घावधि में एलआईसी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यूएशन क्रिएट करना है. ये एलआईसी आईपीओ का राइट साइज है, खासकर बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए़. अपने छोटे साइज (करीब 21000 करोड़ रुपये) के बावजूद ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा.

आईपीओ के बाद सामने आएगा LIC 3.0

एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार ने कहा, 'एलआईसी ने जब देश में बीमा बेचना शुरू किया, वो LIC 1.0 था. जब देश में बीमा मार्केट ओपन हुआ, एलआईसी ने खुद को बदला, टेक्नोलॉजी को बदला और कॉम्पटिशन को स्वीकार किया, वो LIC 2.0 था. अब आईपीओ आने के बाद ये LIC 3.0 होगा.'