IndiGo संकट से दिल्ली का निकला दिवाला... 1000 करोड़ का अब तक हो चुका है नुकसान!

Delhi Loss From IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइन संकट जारी है और इससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, बल्कि दिल्ली के कारोबारियों और यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी करारी चोट लगी है.

इंडिगो संकट से दिल्ली के कारोबार को तगड़ा नुकसान (Photo: PTI)
इंडिगो संकट (IndiGo Crisis) बीते आठ दिनों से जारी है और देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान नजर आ रहे हैं. सरकार की सख्ती और तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक इंडिगो एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आ सकता है. हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. इससे जहां IndiGo और इसके शेयरों में पैसे लगाने वालों को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दिल्ली का भी दिवाला सा निकल गया है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इंडिगो क्राइसिस से अकेले दिल्ली के कारोबारियों और टूरिज्म सेक्टर को हुए नुकसान का आंकड़ा पेश किया है. 

होटल, रेस्टोरेंट की बुकिंग धड़ाधड़ कैंसिल
सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल की मानें, तो इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) के घटनाक्रम से दिल्ली के व्यापार, पर्यटन समेत अन्य तमाम सेक्टर्स को 1000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हुआ है. यही नहीं इंडिगो संकट की वजह से दिल्ली में बीते 10 दिनों का फुटफॉल 25 फीसदी तक गिर गया है. इसके चलते यहां मौजूद होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स और रिसोर्ट की हजारों बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की इस समस्या से दिल्ली के कई उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

IndiGo Crisis

दिल्ली के बाजारों की रौनक छिनी
IndiGo Crisis शुरू होने से अब तक करीब 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इनके कैंसिलेशन का ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जिनमें से करीब 50,000 व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यात्रा करने वाले व्यापारियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है. दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं, जिसका सीधा असर यहां मौजूद व्यापार पर पड़ रहा है.

CTI चेयरमैन ने बताया कि दिल्ली के प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में आटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, होग फर्निशिंग, ऑटो पार्ट्स की बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई हैं, जिसमें दिल्ली के बाहर से हजारों व्यापारियों और पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन इस बार अनुमान के मुताबिक फुटफॉल नहीं दिखा, इंडिगो एयरलाइंस की परेशानी के कारण हजारों लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई, जो यहां नहीं पहुंच सके. 

ट्रैवल इंडस्ट्री को भी लगी चोट
दिल्ली स्थित मनोज ट्रेवल्स के डायरेक्टर मनोज खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली में यह मौसम टूरिज्म का होता है, जो जनवरी के मध्य तक चलता है लेकिन इंडिगो संकट की वजह से क्रिसमस, न्यू ईयर को लेकर हुई बुकिंग पर भी इसका असर पड़ने लगा है. बृजेश गोयल की मानें, तो दिल्ली के व्यापार को 1000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है.

IndiGo Crisis

पर्यटकों के होटल, पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए टूरिस्ट व्हीकल, टूरिस्ट गाइड, रेस्टोरेंट पहले से बुक थे, जो कैंसिल हुए हैं. वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे आयोजनों में भी भारी नुकसान हुआ है, जहां मेहमान ही नहीं कुछ मामलों में दूल्हा-दुल्हन के परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए.

IndiGo के शेयर ने भी डुबोया पैसा 
जहां फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या के चलते इंडिगो के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं इस एयरलाइन कंपनी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को भी तगड़ा घाटा हुआ है. IndiGo की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है और समस्या की शुरुआत होने से अब तक ये 12 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है. इसके चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल भी 40,000 करोड़ रुपये के आस-पास कम हो गया है. 

