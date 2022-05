Jet Airways की फ्लाइट फिर भरेगी उड़ान, सरकार ने दी ये मंजूरी

कभी अपनी अलग पहचान रखने वाली Jet Airways एक बार फिर हवा पर सवार होने वाली है. कंपनी अपनी री-लॉन्चिंग की तैयारी जोर-शोर से कर रही है और अब उसे सरकार की ओर से अहम मंजूरी भी मिल गई है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज को सिक्योरिटी क्लीयरेंस दे दिया है. आधिकारिक दस्तावेजों के हिसाब से कंपनी की फ्लाइट सर्विस कुछ ही महीनों में शुरू होने जा रही है. नागर विमानन मंत्रालय की ओर से कंपनी को भेजे गए एक लेटर में कहा गया है कि उसे गृह मंत्रालय की तरफ से अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है.

अप्रैल 2019 से बंद पड़ी इस एयरलाइंस को नया अवतार मिलने जा रहा है. नरेश गोयल की इस कंपनी की नई मालिक अब Jalan-Kalrock Consortium है. बीते गुरुवार को कंपनी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी एक फ्लाइट की टेस्टिंग भी की थी.

कंपनी ने ये टेस्टिंग फ्लाइट एविएशन रेग्युलेटर DGCA के समक्ष उसके एयरक्राफ्ट और अन्य कंपोनेट के सही से काम करने का सबूत देने के लिए ऑपरेट की थी. इसी के बाद DGCA कंपनी को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जारी करेगी.

Jet Airways की टेस्टिंग फ्लाइट पर IndiGo ने बधाई दी थी. कंपनी ने ट्वीट कर कहा था कि नई पारी की इस तैयारी के लिए बधाई...

Congratulations @jetairways !Wishing you all the best as you prepare for this new start 💙🙌 #Jetairways #Aviation https://t.co/9B9tWEuozX