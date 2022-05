जेट एयरवेज के विमान ने तीन साल बाद भरी आसमान में उड़ान, ट्वीट किया वीडियो

जेट एयरवेज एयरलाइन के विमान ने तीन साल से ज्यादा समय के बाद गुरुवार को फिर आसमान में उड़ान भरी. वित्तीय संकट में फंसने के बाद एयरलाइन ने अप्रैल 2019 में अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं. यह उड़ान सुरक्षा की दृष्टि से थी, जोकि जांच के लिए जरूरी थी. उड़ान का वीडियो ट्वीट कर जेट एयरवेज ने इसकी जानकारी दी.

जेट एयरवेज ने किया ट्वीट

जेट एयरवेज की ओर से ट्वीट किया गया कि आज यानी 5 मई को हमारा 29वां जन्मदिन है. जेट एयरवेज ने फिर उड़ान भरी! जो लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और प्रार्थन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत भी भावनात्मक दिन है. साथ ही जेट के वफादार ग्राहकों के लिए जो जेट के फिर से संचालन शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकते.

Today, May 5, our 29th birthday, Jet Airways flew again! An emotional day for all of us who have been waiting, working, and praying for this day, as well as for Jet's loyal customers who can't wait for Jet to commence operations again. pic.twitter.com/2HcSHa0bTS