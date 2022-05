अंग्रेजों के देश में सबसे अमीर शख्स है ये भारतीय, लिस्ट में इनके नाम भी शामिल

ब्रिटेन के पास भारत से पहुंचा सिर्फ कोहिनूर हीरा नहीं है, बल्कि यहां से जाकर वहां बसे कारोबारी भी ब्रिटेन और वहां की अर्थव्यवस्था के लिए हीरे की तरह बेशकीमती साबित हुए. इन्हीं में से कई ने तो अपनी सफलता का परचम ऐसा लहराया कि अब ब्रिटेन का सबसे अमीर शख्स भी एक भारतीय है.

हिंदुजा परिवार ब्रिटेन में सबसे अमीर

ब्रिटेन के मशहूर The Sunday Times ने 2022 के लिए ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट के हिसाब से ब्रिटेन में सबसे धनी व्यक्ति श्री चंद और गोपीचंद हिंदुजा एवं परिवार (Hinduja Brothers) है. पिछले साल इस लिस्ट में वह तीसरे स्थान पर थे.

उनकी कुल संपत्ति 28.47 अरब पाउंड (करीब 2757.85 अरब रुपये) है. हिंदुजा परिवार कई तरह के कारोबार करता है और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली Ashok Leyland उनके समूह की फ्लैगशिप कंपनी है.

Dyson दूसरे, Reuben तीसरे अमीर ब्रिटिश

इस लिस्ट में Dyson कंपनी के फाउंडर Sir James Dyson and family दूसरे नंबर पर हैं. उनकी संपत्ति 23 अरब पाउंड है. प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले David and Simon Reuben and Family की संपत्ति 22.26 अरब रुपये है. पिछले साल पहले नंबर पर रहने वाले Sir Leonard Blavatnik अब खिसककर चौथे स्थान पर आ गए हैं. उनकी संपत्ति 20 अरब यूरो है.



लक्ष्मी मित्तल, अनिल अग्रवाल भी लिस्ट में शामिल

दुनिया के स्टील किंग माने जाने वाले आर्सेलर मित्तल के प्रमुख लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. वहीं भारतीय मूल के वह दूसरे सबसे अमीर ब्रिटिश हैं. उनकी संपत्ति 17 अरब पाउंड (करीब 1646.77 अरब रुपये) है. इस लिस्ट में एक और भारतीय शख्स Vedanta Group के प्रमुख अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) भी शामिल हैं. उनकी संपत्ति 9.2 अरब पाउंड (करीब 891.19 अरब रुपये) है. वह लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं.

ये भी पढ़ें: