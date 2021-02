अब प्राइवेट बैंक भी कर सकेंगे टैक्स, पेंशन भुगतान जैसे सरकारी लेनदेन, ‘आत्मनिर्भर भारत’ में बनेंगे भागीदार

अभी तक सरकार के बैंकिंग लेनदेन का काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करने की ही अनुमति थी. एक-दो निजी बैंकों को भी इसके लिए सशर्त अनुमति थी. लेकिन अब सरकार ने इन प्राइवेट बैंकों पर लगे ऐसे एम्बार्गों को हटा दिया है.

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि निजी बैंकों पर लगे सरकारी बैंकिंग लेनदेन की रोक को हटा दिया गया है.

कर सकेंगे सरकारी सेवाओं की पेशकश

विभाग ने कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी सरकार की टैक्स या अन्य राजस्व भुगतान सेवाओं, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाओं की पेशकश कर सकेंगे. सरकार के इस निर्णय से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी अवगत करा दिया गया है.

Govt agency biz for Pvt banks now open! Embargo removed. Tax payment & receiving pension made easy. Enhancing Cust. convenience #EoDB & Cust Service. Pvt Banks to be equal partners in Govt.’s Economic & Social agenda. @RBI to authorize Pvt banks #AatmaNirbharBharat @PMOIndia https://t.co/wzOKGEb7rr pic.twitter.com/NK2nzSqjGN