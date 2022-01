'जाट' होकर ये क्या कर रहे हो? अब आनंद महिंद्रा ने कहा- शाबाश Varun

सोशल मीडिया (Social Media) पर खासकर ट्विटर (Twitter) पर देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) बेहद एक्टिव रहते हैं. वह सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो शेयर करने के साथ-साथ नई प्रतिभा (Talent) का हौसला भी बढ़ाते हैं.

इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को ट्विटर अकाउंट पर एक वरुण डागर (Varun Dagar) का वीडियो साझा किया है. वरुण दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्ट्रीट डॉन्सिंग (Street Dancing) की प्रैक्टिस करते हैं. पिछले 4 वर्षों से वरुण दिल्ली में अपने हूनर को सड़कों पर दिखा रहे हैं.

आनंद महिंद्रा ने वोडिया को शेयर किया है, उसमें वरुण कह रहे हैं कि डॉन्स उनका जुनून है, और वो इसके साथ जीते हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में लोग उन्हें कहते थे कि 'जाट होकर तुम ये क्या कर रहे हो?' कई बार पुलिसवाले उठाकर थाने ले जाते थे, लेकिन बाद पुलिसवाले भी समझ गए कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है. अब फुटपॉथ पर एक्ट के बाद जब लोगों तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है.

Dance on, Varun. We’re all part of the dance of life. Let no one curb your freedom to express yourself & your art. You embody the spirit with which we all hope to dance into the New Year. (@jaytweetshah we should get him to perform at our Delhi events) https://t.co/9VSP1A2Nbl