रक्षाबंधन पर Anand Mahindra को याद आई ये बात, बोले- परंपराएं जिंदा रहती हैं

देश के कई हिस्सों में भाई-बहन के पावन रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन (Rakshabandhan) आज गुरुवार का मनाया जा रहा है. कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार कल यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा. हालांकि बाजार से लेकर ई-कॉमर्स साइट और सोशल मीडिया तक पर रक्षाबंधन की धूम मची हुई है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी इस पावन त्योहार के रंग में रंगने से खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने इस मौके पर अपने बचपन की एक प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की.

सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं महिंद्रा

उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. खासकर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर उनकी सक्रियता देखते बनती है. अक्सर ट्विटर पर उनके पोस्ट वायरल हो जाते हैं और हजारों यूजर्स का अटेंशन खींचने में कामयाब रहते हैं. आनंद महिंद्रा यात्रा से लेकर जीवन दर्शन तक से जुड़े पोस्ट करते रहते हैं. कई बार वे अपने कॉरपोरेट घराने का प्रचार भी कर जाते हैं. खेलों में काफी दिलचस्पी होने के कारण उनका टाइमलाइन इससे जुड़े अपडेट से भी भरे रहते हैं. ताजा पोस्ट में उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार को याद किया है.

One of the earliest #RakshaBandhan pics in my archive. With my sister Radhika and my mother in Delhi. And I’m headed to her place shortly. A big shoutout to my younger sister Anuja who’s in Kodagu right now but her Rakhi arrived well in time! Some traditions never die… pic.twitter.com/ISq3ZQrsMF