Anand Mahindra को अंदर तक छू गई ‘लज्जो’ की कहानी, Video Viral

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर ‘लज्जो’ नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी शेयर की है. इस कहानी उन्हें काफी ‘इमोशनल’ कर दिया. उन्होंने लोगों से लज्जो की कहानी का अंत बदलने का अनुरोध किया और देखते ही देखते कई लोगों उनकी इस पहल के लिए अपना समर्थन दिखाने लगे.

‘नन्ही कली’ है ‘लज्जो’

‘लज्जो’ की कहानी का जो वीडियो आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया है. वह दरअसल महिंद्रा के ‘नन्ही कली’ (Nanhi Kali) प्रोजेक्ट का है. ये प्रोजेक्ट देश में लड़कियों की शिक्षा पर जोर देता है. इस वीडियो में एक लड़की और एक भैंस की कहानी को दिखाया गया है. दोनों का ही नाम ‘लज्जो’ है. सिंगर और एक्टर इला अरुण (Ila Arun) ने भैंस बनी लज्जो के लिए वीडियो में आवाज दी है.

आनंद महिंद्रा की अपील

इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ‘‘इस फिल्म के लिए नन्ही कली का धन्यवाद, इसने मुझे अंदर तक छू लिया. शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं, इसके मायने गरिमा से जुड़े हैं, इस बात से जुड़े हैं कि हर लड़की का महत्व है. चलिए सब मिलकर लज्जो की कहानी का अंत बदलते हैं.’ इसी के साथ उन्होंने आवाज देने के लिए इला अरुण का धन्यवाद भी किया.

Thank you, @NanhiKali for this film that touched me deeply. Education isn’t just about imparting knowledge, it’s about dignity, about ensuring that #EveryGirlMatters Let’s change the ending of Lajjo’s story. (A big shoutout to @IlaArun2 for her evocative voice) pic.twitter.com/ztedJZsBnh